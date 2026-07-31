Reactie Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| Reageer
Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Ali Maamar was donderdagavond een van de absolute uitblinkers bij Anderlecht. De rechtsachter bleef tegen Hammarby onophoudelijk op en neer lopen langs de flank, zorgde voortdurend voor gevaar en speelde een belangrijke rol in de indrukwekkende tweede helft.

Na afloop ging het uiteraard over zijn sterke prestatie, maar ook over de transfergeruchten die de voorbije weken rond zijn naam opdoken. Maamar liet daar weinig twijfel over bestaan.

"Ik ben heel gelukkig hier", reageerde hij. "Ik lig nog onder contract tot 2028. Met alle zaken naast het veld hou ik me persoonlijk niet bezig. Ik focus me gewoon op mijn prestaties op het veld. Alles wat daar rond gezegd of geschreven wordt, laat ik aan anderen over."

Sterke reactie na moeilijke eerste helft

Anderlecht kende een moeilijke openingsfase en ging zelfs met een achterstand de rust in. Volgens Maamar lag de sleutel tot de ommekeer in het opnieuw uitvoeren van de afspraken van trainer Vitor Bruno.

"Misschien waren we in de eerste helft wat zoekende", gaf hij toe. "Maar de reactie was heel belangrijk. De coach heeft ons tijdens de rust nog eens duidelijk gemaakt wat hij van ons verwachtte. We moesten gewoon terugkeren naar onze principes. In de eerste helft waren we daarin niet gedisciplineerd genoeg."

Na de pauze stond er een ander Anderlecht op het veld. "We kwamen terug met veel meer motivatie en discipline. Dat zag je ook meteen. Zo moeten we eigenlijk aan elke wedstrijd beginnen. Met honderd procent inzet, zonder twijfels, met enthousiasme en flair. We hebben de kwaliteiten om op die manier te spelen."

Lees ook... Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

Publiek gaf extra energie

Maamar prees ook de rol van de supporters, die volgens hem een belangrijk aandeel hadden in de remonte. "Het publiek heeft ons vandaag enorm gesteund. Ze hebben echt een grote rol gespeeld in deze overwinning. Dat gaf ons extra motivatie."

De rechtsachter zelf leek na de rust onvermoeibaar. Hij bleef de rechterflank afdweilen en dook keer op keer op in het aanvallende compartiment. "Misschien kreeg ik vandaag gewoon meer ruimte en meer ballen", lachte hij. "Ik voelde dat de tegenstander vermoeid raakte en heb geprobeerd daarvan te profiteren. Maar eerlijk gezegd analyseer ik mijn eigen wedstrijden liever achteraf samen met de staf."

Nieuwe trainer, nieuwe principes

Maamar merkt ook dat de speelwijze van Vitor Bruno stilaan vorm krijgt. "We werken nog maar enkele weken samen, maar we proberen de principes van de coach en het DNA van deze ploeg samen te brengen. Vandaag is dat in de tweede helft heel goed gelukt. We moeten daarop verder bouwen."

Of Anderlecht nu met twee spitsen of in een ander systeem speelt, maakt volgens de jonge verdediger minder uit. "We hebben veel verschillende profielen voorin. In de tweede helft konden we de kwaliteiten van Sikan en Cvetkovic beter benutten. Maar uiteindelijk maakt het systeem minder uit. Als we de principes van de coach volgen, zal het goed komen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Hammarby
Ali Maamar

Meer nieuws

Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

08:40
9
Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet" Reactie

Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet"

07:40
1
Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

10:26
1
Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank" Reactie

Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank"

23:15
3
Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

22:22
Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

11:45
Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

11:30
Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

10:00
1
Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond

Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond

09:35
6
FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

09:02
6
Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

09:00
3
Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

08:11
2
‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

08:00
1
EXCLUSIEF: Mohamed Amoura vandaag van Benfica en Union raapt ook miljoenen op

EXCLUSIEF: Mohamed Amoura vandaag van Benfica en Union raapt ook miljoenen op

07:20
2
"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

07:00
9
Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

06:30
1
Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

06:00
10
Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

23:13
Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

23:00
Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

22:30
Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

22:00
14
LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

21:30
Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

21:00
11
Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

20:30
2
Davy Roef is andermaal de held, maar wil dat liever niet (meer) zijn

Davy Roef is andermaal de held, maar wil dat liever niet (meer) zijn

00:12

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Ronde 2
Hammarby Hammarby 1-1 Anderlecht Anderlecht
Tromsø IL Tromsø IL 0-1 Hradec Králové Hradec Králové
Besiktas Besiktas 1-0 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sankt Gallen Sankt Gallen 2-1 SL Benfica SL Benfica
FC Midtjylland FC Midtjylland 0-2 Besiktas Besiktas
Hradec Králové Hradec Králové 3-1 Tromsø IL Tromsø IL
Anderlecht Anderlecht 3-1 Hammarby Hammarby
SL Benfica SL Benfica 5-0 Sankt Gallen Sankt Gallen

Nieuwste reacties

kennervb kennervb over Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond GertjeFCB GertjeFCB over Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer E. Stoefs E. Stoefs over Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht LordJozef LordJozef over Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie cartman_96 cartman_96 over Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer Pogi Pogi over "Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier OH boy OH boy over Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst Jos Het Ei Jos Het Ei over FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen" Arthur Shelby Arthur Shelby over Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved