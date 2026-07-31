Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk

Ali Maamar was donderdagavond een van de absolute uitblinkers bij Anderlecht. De rechtsachter bleef tegen Hammarby onophoudelijk op en neer lopen langs de flank, zorgde voortdurend voor gevaar en speelde een belangrijke rol in de indrukwekkende tweede helft.

Na afloop ging het uiteraard over zijn sterke prestatie, maar ook over de transfergeruchten die de voorbije weken rond zijn naam opdoken. Maamar liet daar weinig twijfel over bestaan.

"Ik ben heel gelukkig hier", reageerde hij. "Ik lig nog onder contract tot 2028. Met alle zaken naast het veld hou ik me persoonlijk niet bezig. Ik focus me gewoon op mijn prestaties op het veld. Alles wat daar rond gezegd of geschreven wordt, laat ik aan anderen over."

Sterke reactie na moeilijke eerste helft

Anderlecht kende een moeilijke openingsfase en ging zelfs met een achterstand de rust in. Volgens Maamar lag de sleutel tot de ommekeer in het opnieuw uitvoeren van de afspraken van trainer Vitor Bruno.

"Misschien waren we in de eerste helft wat zoekende", gaf hij toe. "Maar de reactie was heel belangrijk. De coach heeft ons tijdens de rust nog eens duidelijk gemaakt wat hij van ons verwachtte. We moesten gewoon terugkeren naar onze principes. In de eerste helft waren we daarin niet gedisciplineerd genoeg."

Na de pauze stond er een ander Anderlecht op het veld. "We kwamen terug met veel meer motivatie en discipline. Dat zag je ook meteen. Zo moeten we eigenlijk aan elke wedstrijd beginnen. Met honderd procent inzet, zonder twijfels, met enthousiasme en flair. We hebben de kwaliteiten om op die manier te spelen."



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Publiek gaf extra energie

Maamar prees ook de rol van de supporters, die volgens hem een belangrijk aandeel hadden in de remonte. "Het publiek heeft ons vandaag enorm gesteund. Ze hebben echt een grote rol gespeeld in deze overwinning. Dat gaf ons extra motivatie."

De rechtsachter zelf leek na de rust onvermoeibaar. Hij bleef de rechterflank afdweilen en dook keer op keer op in het aanvallende compartiment. "Misschien kreeg ik vandaag gewoon meer ruimte en meer ballen", lachte hij. "Ik voelde dat de tegenstander vermoeid raakte en heb geprobeerd daarvan te profiteren. Maar eerlijk gezegd analyseer ik mijn eigen wedstrijden liever achteraf samen met de staf."

Nieuwe trainer, nieuwe principes

Maamar merkt ook dat de speelwijze van Vitor Bruno stilaan vorm krijgt. "We werken nog maar enkele weken samen, maar we proberen de principes van de coach en het DNA van deze ploeg samen te brengen. Vandaag is dat in de tweede helft heel goed gelukt. We moeten daarop verder bouwen."

Of Anderlecht nu met twee spitsen of in een ander systeem speelt, maakt volgens de jonge verdediger minder uit. "We hebben veel verschillende profielen voorin. In de tweede helft konden we de kwaliteiten van Sikan en Cvetkovic beter benutten. Maar uiteindelijk maakt het systeem minder uit. Als we de principes van de coach volgen, zal het goed komen."