Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

Een bijzonder vreemd verhaal uit de Serie A. Lecce tast volledig in het duister over de verblijfplaats van Lameck Banda. De 25-jarige Zambiaanse international is al dagen onbereikbaar en verscheen nooit op de club voor de start van de voorbereiding.

Zelfs zijn ploegmaats en mensen uit zijn directe omgeving zouden niet weten waar hij zich bevindt. Banda had zich midden juli moeten melden voor de medische testen en de eerste trainingen van het nieuwe seizoen, maar daagde nooit op.

Zelfs beelden van zijn Instagram verwijderd

Via zijn makelaars liet hij aanvankelijk weten dat er problemen waren met zijn paspoort en dat hij nog enkele administratieve zaken moest regelen in Zambia. Daarna zou hij terugkeren naar Italië, maar sindsdien bleef het stil.

Volgens Italiaanse media dook de aanvaller tussendoor nog op in een Instagram-video waarop hij met vrienden aan het voetballen was op een pleintje in Zambia. De beelden verdwenen later opnieuw van zijn account. Op 23 juli werd Banda bovendien gefotografeerd op de luchthaven van Lusaka, waar hij klaar leek om naar Italië te vertrekken. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Bij Lecce groeit de bezorgdheid. Clubvoorzitter Saverio Sticchi Damiani spaarde zijn kritiek niet. "Wat zijn doel ook is, hij heeft de slechtst mogelijke manier gekozen." Sportief directeur Stefano Trinchera bevestigde dat de club al dagen geen enkel contact meer heeft met de speler. "We blijven hem bellen voor zijn medische onderzoeken, maar krijgen geen antwoord. Zijn gedrag zal ongetwijfeld gevolgen hebben."

Transferperikelen?

Op de achtergrond lijkt ook een transferdossier mee te spelen. Banda's contract liep eind juni af, maar Lecce activeerde een optie waardoor hij nog tot 2027 vastligt. De Saudische club Al-Fateh zou hem een lucratief contract hebben aangeboden, maar een akkoord tussen beide clubs kwam er niet.





Banda was vorig seizoen nochtans een van de belangrijkste spelers van Lecce. Met vijf doelpunten en vier assists hielp hij de club aan het behoud in de Serie A en verzamelde hij ondertussen al meer dan honderd wedstrijden op het hoogste Italiaanse niveau. Waar de Zambiaan zich vandaag bevindt, blijft voorlopig een compleet mysterie.