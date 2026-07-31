Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht
Foto: © photonews
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Anderlecht speelde een desastreuze eerste helft en een indrukwekkende tweede. Achteraf wou niemand daarvoor één verantwoordelijke aanwijzen, maar iedereen had gezien hoe Mihajlo Cvetkovic de belangrijkste invaller van de avond werd.

Anderlecht heeft zich uiteindelijk geplaatst, maar dat kwam er niet zonder haperingen in de eerste helft. Hammarby strafte al vroeg een moment van onoplettendheid af, waarna paars-wit voor de rust zelfs even bibberde voor een tweede tegentreffer. Na de pauze ging het tempo omhoog, het blok schoof beter door en een paar wissels veranderden de dynamiek. Hieronder de belangrijkste indrukken per speler.

Coosemans houdt Anderlecht overeind

Coosemans (7): kon na drie minuten alleen maar vaststellen dat het openingsdoelpunt onhoudbaar was. Zijn beste werk kwam net voor de rust, toen hij een 0-2 voorkwam. In de tweede helft had hij veel minder te doen, maar door de kwalificatie krijgt die redding nog meer gewicht.

Flanken die plots wél leven brengen

Maamar (7,5): in de eerste helft niet opvallender dan de rest, maar meteen na de pauze wél beslissend met zijn kopbalteruglegger voor Sikan. Daarna was hij overal: veel loopwerk, een resem voorzetten en ook zelf enkele gevaarlijke pogingen. Een tweede helft die zijn match helemaal kantelde.

Onia Seke (6,5): frisheid en lef op links, met dribbels en initiatief. In de duels zat er soms nog wat jeugdigheid in, maar zijn drive gaf Anderlecht een extra versnelling wanneer het team hoger ging spelen.

Achterin: initiatief en risico

Biancone (6,5): in een stroef eerste bedrijf één van de weinige spelers die met een inspeelpass of een vooruitgeschoven actie gevaar kon creëren. Toonde persoonlijkheid in zijn uitverdedigen om numeriek overwicht te maken. Kopte ook tegen de paal op hoekschop. Defensief stond hij wel eens op de rem en oogde hij niet altijd comfortabel wanneer Anderlecht moest doordekken.

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Pétrot (5,5): zijn gebrek aan snelheid werd in de eerste helft zichtbaar aangespeeld door Hammarby. Dat liet weinig goeds vermoeden voor na de rust, zeker toen Anderlecht meer risico moest nemen. Maar hij herstelde zich en kreeg het in de tweede helft beter onder controle.

Augustinsson (4,5): geen sterke avond tegen landgenoten. Had voor zich ook weinig steun of oplossingen, maar dat verzacht niet alles: hij liet zich meerdere keren in de rug pakken en zat niet in zijn wedstrijd. Werd aan de rust vervangen door Moussa N'Diaye (7).

Middenveld: van zoekend naar dominant

Kana (6): in de eerste helft vaak niet op het juiste ritme, en hij werd meegesleurd door een pressingsysteem dat niet altijd synchroon stond. Hij verloor ook de bal die het tegendoelpunt inluidde. Na de pauze volledig herboren: aanwezig in balverlies, agressief in het opsluiten en bepalend in het feit dat Hammarby nauwelijks nog over de middenlijn raakte.

Llansana (5): één van de mindere punten van de avond. Zijn anticipatie blijft een troef, maar als dat niet resulteert in een schot of een doorslaggevende actie, komen zijn technische beperkingen sneller bovendrijven. Zeker in een wedstrijdbeeld waarin Anderlecht lang rond de zestien van de tegenstander speelde, miste hij verfijning.

Ambros (7,5): bij zijn eerste basisplaats meteen gevaarlijk op stilstaande fases, met onder meer de vrije trap die Biancone na de pauze op de paal zette. Zocht ook geregeld de ruimtes tussen de lijnen op. Op de 2-1 zat hij mee aan het stuur met een schot dat Hahn niet overtuigend kon verwerken. Een profiel dat je opnieuw wil zien, ook wanneer Saliba volgende week terugkeert: minder volume misschien, maar meer creatieve oplossingen in het hart van het spel.

Voorin: meer ruimte na de wissel

Nga Kana (5,5): bleef in de eerste helft te onzichtbaar op zijn flank en probeerde weinig. Werd aan de rust vervangen. Met Cvetkovic kwam Anderlecht in een 4-4-2 te staan, en dat leverde meteen meer druk én een snelle gelijkmaker op.

Sikan (7,5): leverde voor de pauze een paar degelijke voorzetten, maar miste wat aanwezigheid om de Zweedse defensie echt te blijven belasten. De invalbeurt van Cvetkovic deed hem zichtbaar deugd: plots was er ruimte, en twee minuten na de herneming profiteerde hij daarvan optimaal.

Cvetkovic (8,5): Energie, pressing, opportunisme, enthousiasme... Alles wat je maar wou bracht Cvetkovic bij. Hij wou zijn coach aan het twijfelen maken, gaf hij achteraf toe. En we willen wedden dat hem dat gelukt is.

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