Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

De competitiewedstrijd tussen RSC Anderlecht en KV Kortrijk krijgt een nieuwe datum. Het duel, dat oorspronkelijk gepland stond op zondag 23 augustus, wordt verplaatst naar donderdag 3 september om 20.30 uur. De wijziging komt er door de Europese campagne van paars-wit.

Anderlecht wist donderdag een nieuw Zweeds drama te vermijden. Na de pijnlijke uitschakeling tegen Häcken vorig seizoen bleef het deze keer wel overeind tegen Hammarby. Na een moeilijke eerste helft trok de ploeg van Vitor Bruno na de rust de wedstrijd helemaal naar zich toe. Dankzij doelpunten van Mykola Sikan, Mihajlo Cvetković en Tristan Degreef werd het uiteindelijk 3-1 in het Lotto Park.

PAOK wordt zware dobber

Door die kwalificatie mag Anderlecht zich opmaken voor een dubbele confrontatie met PAOK in de derde voorronde van de Europa League. De Griekse topclub schakelde Dinamo Kiev uit en eindigde vorig seizoen als derde in de Griekse competitie, achter kampioen AEK Athene en Olympiakos.

Vooral de verplaatsing naar Griekenland belooft een stevige test te worden. PAOK staat bekend om de vurige sfeer in het Toumba Stadium in Thessaloniki, waar tegenstanders vaak onder grote druk komen te staan.

De heenwedstrijd wordt volgende week donderdag 6 augustus afgewerkt in Griekenland. Een week later, op donderdag 13 augustus, volgt de terugwedstrijd in het Lotto Park.

Europese zekerheid lonkt

Als Anderlecht ook PAOK weet uit te schakelen, wacht nog de laatste voorronde van de Europa League op 20 en 27 augustus. Daar houdt de kalendermaker dus al rekening mee en het duel tegen Kortrijk wordt dus verplaatst. De mogelijke tegenstanders worden maandag bekendgemaakt.



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Sowieso speelt Anderlecht nog Europese voorrondes op die datums, want als ze niet voorbij PAOK geraken moeten ze nog de vierde voorronde van de Conference League overleven.