Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

Benito Raman gaat zijn laatste contractjaar bij KV Mechelen in. Hoewel er buitenlandse interesse was, blijft de ervaren aanvaller vooral dromen van een langer verblijf Achter de Kazerne.

Buitenlandse interesse, maar geen concrete doorbraak

Benito Raman (31) hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over interesse. De aanvaller bevestigde aan Het Nieuwsblad dat er de voorbije maanden wel degelijk enkele aanbiedingen binnenkwamen, al waren die volgens hem niet overtuigend. “Her en der in het verre buitenland, maar niets om over naar huis te schrijven”, verklaarde Raman aan de krant. Daarmee lijkt een vertrek deze zomer allerminst vanzelfsprekend.

De voormalige Rode Duivel focust zich daarom volledig op KV Mechelen, waar hij aan zijn laatste contractjaar begint. Op dit moment zijn er geen publiek bevestigde onderhandelingen over een contractverlenging, maar de speler laat de deur nadrukkelijk open.

Duidelijke boodschap aan KV Mechelen

Raman maakte meteen duidelijk waar zijn voorkeur ligt. “Als alles goed loopt en KV wil me op termijn een nieuw contract aanbieden, sta ik daar zeker voor open en teken ik met beide handen. Zolang ik hier ben, doe ik alles voor de club”, vertelt hij.

Met die uitspraak legt de aanvaller de bal nadrukkelijk in het kamp van de clubleiding. KV Mechelen beschikt over een ervaren spits die het Belgische voetbal door en door kent en bovendien een belangrijke rol kan spelen als mentor voor jongere spelers.

Van KAA Gent tot Schalke en terug naar België

De Gentenaar, geboren op 7 november 1994, genoot zijn jeugdopleiding bij AA Gent en brak door bij die club. Via uitleenbeurten aan Beerschot en Kortrijk verdiende hij een transfer naar Standard Luik. Nadien volgden buitenlandse avonturen bij Fortuna Düsseldorf en Schalke 04 in Duitsland, waarna hij terugkeerde naar België bij RSC Anderlecht. In 2024 trok hij transfervrij naar KV Mechelen. Raman speelde één interland voor de Rode Duivels.





Contract, marktwaarde en vooruitzichten

Raman ligt momenteel onder contract bij KV Mechelen tot medio 2027, nadat zijn overeenkomst in 2025 werd verlengd met een cluboptie. Zijn geschatte marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt ongeveer 800.000 euro.

De aanvaller blijft met zijn snelheid, ervaring en werkkracht een nuttige pion voor Malinwa. Als hij ook dit seizoen beslissend kan zijn met doelpunten en assists, lijkt een nieuwe overeenkomst zeker niet uitgesloten. Voorlopig zijn er echter geen concrete aanbiedingen van KV Mechelen bekendgemaakt en blijft de toekomst afhangen van zijn prestaties tijdens het lopende seizoen.