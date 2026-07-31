Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het zat al eventjes in de pijplijn, maar nu is het ook officieel: Patro Eisden Maasmechelen heeft er opnieuw een speler bij. De Japanse aanvaller Rento Takaoka komt de rangen versterken. Hij komt over van Southampton uit Engeland en is zo de tweede Japanner bij De Koempels.

"Rento Takaoka is hier. De jonge en pijlsnelle Japanse aanvaller is gearriveerd bij onze club. Hij komt over van het Engelse Southampton. Vorig seizoen werd Rento uitgeleend aan het Franse Valenciennes FC, waar hij in 16 wedstrijden drie keer het net wist te vinden."

"Met zijn komst verwelkomen we onze tweede Japanse speler", aldus Patro Eisden Maasmechelen op hun sociale media. Coach Stijn Stijnen is in de wolken met de komst van de aanvaller: "Rento brengt diepgang. We zijn tevreden."

Rento Takaoka trekt van Southampton naar Patro Eisden Maasmechelen

En zo heeft Patro Eisden Maasmechelen een interessant deal weten te doen, want de Japanner beschikt over heel wat kwaliteiten. Vorig jaar brak hij zijn voet bij Valenciennes, waardoor hij niet al te veel in actie kwam.

Maar wat hij liet zien, was heel mooi. In drie basisplaatsen en in totaal 549 speelminuten kon hij drie keer scoren voor de A-kern van Valenciennes, waardoor hij toch om de 183 minuten van waarde was voor de Fransen.

Patro Eisden Maasmechelen toont ambitie in Challenger Pro League

De 19-jarige Takaoka geldt dan ook al enkele jaren als een van de grootste Japanse talenten van zijn generatie. Southampton haalde hem in de zomer van 2024 naar Engeland nadat hij zich had onderscheiden in het Japanse scholierenvoetbal. De aanvaller tekende een contract zodra hij achttien werd, maar een doorbraak in de hoofdmacht van de Saints bleef uit.

Patro Eisden Maasmechelen mikt ook dit seizoen op een plaats in minstens de play-offs. Dan kan een kwieke aanvaller met het profiel van Takaoka een extra meerwaarde zijn. In 2023 maakte hij nog indruk door alle goals in de groepsfase te maken voor Japan op het WK U17. Ook op de Aziatische U20 Cup toonde hij zijn klasse met een belangrijk doelpunt voor Japan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Southampton
Rento Takaoka

Meer nieuws

PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

16:30
Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

16:00
DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

15:30
1
Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

15:00
Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

14:20
BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

14:00
2
Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

13:45
BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

13:30
'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

13:00
4
De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

12:30
11
Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

10:00
1
Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

12:00
Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

11:45
Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

11:30
Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk Reactie

Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk

11:00
2
Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

10:26
2
Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond

Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond

09:35
9
Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

08:40
11
FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

09:02
10
Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

09:00
3
Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

08:11
2
Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet" Reactie

Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet"

07:40
1
‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

08:00
2
"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

07:00
13
EXCLUSIEF: Mohamed Amoura vandaag van Benfica en Union raapt ook miljoenen op

EXCLUSIEF: Mohamed Amoura vandaag van Benfica en Union raapt ook miljoenen op

07:20
3
Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

06:30
2
Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

06:00
15
Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank" Reactie

Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank"

23:15
3
Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

23:13
Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

23:00
Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

22:22
Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

22:30
Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

22:00
14
LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

21:30
Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

21:00
15
Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

20:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot? De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract azizi azizi over De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste Andreas2962 Andreas2962 over FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen" Andreas2962 Andreas2962 over Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond FCB vo altijd FCB vo altijd over Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers Vital Verheyen Vital Verheyen over Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL Union 60 Union 60 over "Ma famille me manque" : Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Club Brugge - Union SG: - Arthur Shelby Arthur Shelby over Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved