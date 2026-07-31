Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

Het zat al eventjes in de pijplijn, maar nu is het ook officieel: Patro Eisden Maasmechelen heeft er opnieuw een speler bij. De Japanse aanvaller Rento Takaoka komt de rangen versterken. Hij komt over van Southampton uit Engeland en is zo de tweede Japanner bij De Koempels.

"Rento Takaoka is hier. De jonge en pijlsnelle Japanse aanvaller is gearriveerd bij onze club. Hij komt over van het Engelse Southampton. Vorig seizoen werd Rento uitgeleend aan het Franse Valenciennes FC, waar hij in 16 wedstrijden drie keer het net wist te vinden."

"Met zijn komst verwelkomen we onze tweede Japanse speler", aldus Patro Eisden Maasmechelen op hun sociale media. Coach Stijn Stijnen is in de wolken met de komst van de aanvaller: "Rento brengt diepgang. We zijn tevreden."

Rento Takaoka trekt van Southampton naar Patro Eisden Maasmechelen

En zo heeft Patro Eisden Maasmechelen een interessant deal weten te doen, want de Japanner beschikt over heel wat kwaliteiten. Vorig jaar brak hij zijn voet bij Valenciennes, waardoor hij niet al te veel in actie kwam.

𝙍𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙏𝙖𝙠𝙖𝙤𝙠𝙖 𝙞𝙨 𝙝𝙚𝙧𝙚! 🇯🇵



De jonge en pijlsnelle Japanse aanvaller is gearriveerd bij onze club. Hij komt over van het Engelse Southampton. Vorig seizoen werd Rento uitgeleend aan het Franse Valenciennes FC, waar hij in 16 wedstrijden drie keer het net wist te… pic.twitter.com/ZBXKYGwbOP — K. Patro Eisden Maasmechelen (@patro_eisden) July 30, 2026

Maar wat hij liet zien, was heel mooi. In drie basisplaatsen en in totaal 549 speelminuten kon hij drie keer scoren voor de A-kern van Valenciennes, waardoor hij toch om de 183 minuten van waarde was voor de Fransen.





Patro Eisden Maasmechelen toont ambitie in Challenger Pro League

De 19-jarige Takaoka geldt dan ook al enkele jaren als een van de grootste Japanse talenten van zijn generatie. Southampton haalde hem in de zomer van 2024 naar Engeland nadat hij zich had onderscheiden in het Japanse scholierenvoetbal. De aanvaller tekende een contract zodra hij achttien werd, maar een doorbraak in de hoofdmacht van de Saints bleef uit.

Patro Eisden Maasmechelen mikt ook dit seizoen op een plaats in minstens de play-offs. Dan kan een kwieke aanvaller met het profiel van Takaoka een extra meerwaarde zijn. In 2023 maakte hij nog indruk door alle goals in de groepsfase te maken voor Japan op het WK U17. Ook op de Aziatische U20 Cup toonde hij zijn klasse met een belangrijk doelpunt voor Japan.