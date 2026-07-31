Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

Patro Eisden heeft zich versterkt met Isaias Delpupo. De 23-jarige Argentijnse flankaanvaller verlaat STVV definitief en kiest voor een nieuw avontuur bij de ploeg van Stijn Stijnen. Al is het op het eerste zicht toch wel een rare transfer.

Delpupo kwam in de zomer van 2024 over van het Italiaanse Cagliari en werd op Stayen met de nodige verwachtingen binnengehaald. Een echte doorbraak bleef echter uit. In zijn eerste seizoen kwam hij slechts sporadisch in actie en twee rode kaarten – tegen Union en later Club Brugge – gooiden extra roet in het eten.

Ook onder Wouter Vrancken slaagde hij er niet in een vaste plaats af te dwingen. Door de stevige concurrentie op de flank bleef zijn speeltijd beperkt tot amper 23 minuten, verspreid over vier invalbeurten.

Hij scoorde nog tegen Patro

Met nog slechts één seizoen op zijn contract zag STVV deze zomer het ideale moment om de aanvaller definitief te laten vertrekken. De Truienaars zijn bovendien zelf nog op zoek naar een nieuwe rechtsbuiten, waardoor de kansen van Delpupo op speeltijd verder zouden slinken, weet HBvL.

Patro profiteerde van die situatie en bereikte een akkoord over een definitieve transfer. Opvallend: Stijnen zag Delpupo eerder deze maand nog aan het werk in de oefenwedstrijd tussen beide clubs. STVV won toen met 0-4 en de Argentijn nam één van de doelpunten voor zijn rekening.



Bij Patro krijgt Delpupo nu de kans om zich opnieuw in de kijker te spelen en eindelijk op regelmatige basis minuten te maken. Daarmee haalt de ambitieuze club uit Maasmechelen een speler binnen die zijn potentieel nog altijd wil waarmaken.