Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Patro Eisden heeft zich versterkt met Isaias Delpupo. De 23-jarige Argentijnse flankaanvaller verlaat STVV definitief en kiest voor een nieuw avontuur bij de ploeg van Stijn Stijnen. Al is het op het eerste zicht toch wel een rare transfer.

Delpupo kwam in de zomer van 2024 over van het Italiaanse Cagliari en werd op Stayen met de nodige verwachtingen binnengehaald. Een echte doorbraak bleef echter uit. In zijn eerste seizoen kwam hij slechts sporadisch in actie en twee rode kaarten – tegen Union en later Club Brugge – gooiden extra roet in het eten.

Ook onder Wouter Vrancken slaagde hij er niet in een vaste plaats af te dwingen. Door de stevige concurrentie op de flank bleef zijn speeltijd beperkt tot amper 23 minuten, verspreid over vier invalbeurten.

Hij scoorde nog tegen Patro

Met nog slechts één seizoen op zijn contract zag STVV deze zomer het ideale moment om de aanvaller definitief te laten vertrekken. De Truienaars zijn bovendien zelf nog op zoek naar een nieuwe rechtsbuiten, waardoor de kansen van Delpupo op speeltijd verder zouden slinken, weet HBvL.

Patro profiteerde van die situatie en bereikte een akkoord over een definitieve transfer. Opvallend: Stijnen zag Delpupo eerder deze maand nog aan het werk in de oefenwedstrijd tussen beide clubs. STVV won toen met 0-4 en de Argentijn nam één van de doelpunten voor zijn rekening.


Bij Patro krijgt Delpupo nu de kans om zich opnieuw in de kijker te spelen en eindelijk op regelmatige basis minuten te maken. Daarmee haalt de ambitieuze club uit Maasmechelen een speler binnen die zijn potentieel nog altijd wil waarmaken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Patro Eisden Maasmechelen
Isaias Delpupo

Meer nieuws

Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

12:00
Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

11:45
Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

11:30
Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk Reactie

Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk

11:00
Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

10:26
1
Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond

Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond

09:35
6
Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

09:00
3
Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

08:40
9
FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen"

09:02
6
‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

08:00
1
Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

08:11
2
Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet" Reactie

Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet"

07:40
1
EXCLUSIEF: Mohamed Amoura vandaag van Benfica en Union raapt ook miljoenen op

EXCLUSIEF: Mohamed Amoura vandaag van Benfica en Union raapt ook miljoenen op

07:20
2
"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

07:00
9
Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen

06:30
1
Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

Ongelooflijk... Club Brugge verkoopt er nog eentje en haalt 14 miljoen op met jeugdspelers

06:00
10
Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank" Reactie

Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank"

23:15
3
Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

Remember KRC Genk? KAA Gent begint zijn seizoen zoals het eindigde: Roef de held

23:13
Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

23:00
Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

22:00
14
Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

Anderlecht zet Hammarby opzij na indrukwekkende 2de helft, maar Bruno moest plannen wel helemaal omgooien

22:22
Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

22:30
Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

21:00
11
LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

LIVE Transfernieuws 30/7: OFFICIEEL Royal Antwerp FC ziet speler naar Nederland verkassen

21:30
Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

20:30
2
OFFICIEEL Lokeren legt zoon van ex-Anderlechtspeler vast

OFFICIEEL Lokeren legt zoon van ex-Anderlechtspeler vast

20:00
Het speciale verhaal van Anderlecht-aanwinst Antman: als 11-jarige naar Barcelona, gegeerd door Club Brugge

Het speciale verhaal van Anderlecht-aanwinst Antman: als 11-jarige naar Barcelona, gegeerd door Club Brugge

19:40
Club Brugge vangt bot: WK-sensatie kiest resoluut voor andere Europese topclub

Club Brugge vangt bot: WK-sensatie kiest resoluut voor andere Europese topclub

19:00
8
Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL

Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL

18:30
14
Davy Roef is andermaal de held, maar wil dat liever niet (meer) zijn

Davy Roef is andermaal de held, maar wil dat liever niet (meer) zijn

00:12
Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?

Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?

17:50
23
Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

17:00
6
Lommel moet snel handelen na zware domper: ex-Genk-verdediger met 140 Eredivisie-matchen in beeld

Lommel moet snel handelen na zware domper: ex-Genk-verdediger met 140 Eredivisie-matchen in beeld

17:19
Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak

Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak

16:30
2
Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst

Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst

16:00
13
DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

14:20
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 20:30 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen" kennervb kennervb over Antwerp heeft nieuwe trainer beet: dit weekend helemaal rond GertjeFCB GertjeFCB over Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer E. Stoefs E. Stoefs over Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht LordJozef LordJozef over Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie cartman_96 cartman_96 over Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer Pogi Pogi over "Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier OH boy OH boy over Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst Jos Het Ei Jos Het Ei over FIFA geeft meer uitleg: "Niet de bedoeling om WK te verkopen" Arthur Shelby Arthur Shelby over Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved