Wereldvoetbal in rouw: één van de grootste verdedigers aller tijden is niet meer

Het wereldvoetbal heeft afscheid moeten nemen van een absolute legende. Franco Baresi, de iconische aanvoerder van AC Milan en voormalig Italiaans international, is op 66-jarige leeftijd overleden.

De Rossoneri maakten het droevige nieuws vrijdagochtend bekend en verliezen daarmee een speler die de club als geen ander belichaamde. "De geschiedenis van AC Milan is in rouw om het overlijden van Franco Baresi", liet de club weten in een emotioneel statement.

"Zijn voorbeeld, zijn persoonlijkheid en zijn waarden zullen, net als zijn iconische rugnummer 6, voor altijd deel uitmaken van het DNA van AC Milan. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en aan iedereen die hem liefhad."

Baresi kampte de voorbije jaren met gezondheidsproblemen. In 2025 onderging hij nog een operatie nadat bij hem een longknobbeltje was vastgesteld. Ondanks die moeilijke periode bleef hij dicht bij de club die zijn leven bepaalde. Eerder dit jaar verscheen hij nog in San Siro en was hij een van de fakkeldragers tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina.

Meer dan twintig jaar het gezicht van AC Milan

Er zijn maar weinig spelers die zo nauw verbonden zijn met één club als Franco Baresi met AC Milan. De verdediger kwam in 1974 als veertienjarige terecht in de jeugdopleiding van de Rossoneri, nadat nota bene stadsrivaal Inter hem had afgewezen omdat hij fysiek te klein en te tenger zou zijn.

Die beslissing zou uitgroeien tot een van de grootste inschattingsfouten uit de Italiaanse voetbalgeschiedenis.





Op 23 april 1978 maakte Baresi onder trainer Nils Liedholm zijn debuut in de Serie A. Niet veel later groeide hij uit tot een onmisbare pion in de defensie en op amper 22-jarige leeftijd kreeg hij al de aanvoerdersband om de arm.

In totaal speelde hij 719 officiële wedstrijden voor AC Milan, een clubrecord dat jarenlang standhield. Hij won zes landstitels, drie Europacups I/Champions Leagues, vier Italiaanse Supercups, twee Intercontinentale Bekers en tal van andere prijzen. Zijn rugnummer 6 werd na zijn afscheid in 1997 dan ook definitief uit roulatie genomen, een uitzonderlijke eer bij de Rossoneri.

Architect van het legendarische Milan

Hoewel AC Milan door de jaren heen tal van wereldsterren kende, was Baresi jarenlang het tactische brein van de ploeg. Onder Arrigo Sacchi vormde hij samen met Paolo Maldini, Alessandro Costacurta en Mauro Tassotti een defensie die vandaag nog altijd als een van de beste ooit wordt beschouwd.

Zijn inzicht, timing, leiderschap en vermogen om de buitenspelval perfect te organiseren maakten hem tot een revolutionaire verdediger. Baresi hoefde zelden spectaculaire tackles uit te voeren. Vaak stond hij simpelweg al op de juiste plaats voordat de tegenstander gevaarlijk kon worden.

Ook onder Fabio Capello bleef hij prijzen winnen. In 1994 leidde hij Milan als aanvoerder naar een historische 4-0-overwinning tegen FC Barcelona in de finale van de Champions League, ondanks het feit dat hij pas net was teruggekeerd na een zware knieblessure.

Wereldkampioen én tragische held

Ook bij de Italiaanse nationale ploeg drukte Baresi zijn stempel. Hij verzamelde 81 interlands en maakte deel uit van de selectie die in 1982 wereldkampioen werd in Spanje. Twaalf jaar later beleefde hij misschien wel het meest emotionele moment uit zijn carrière.

Na een zware meniscusblessure vocht hij zich razendsnel terug in de ploeg voor het WK 1994 in de Verenigde Staten. Hij speelde een ijzersterke finale tegen Brazilië, maar miste in de beslissende strafschoppenreeks zelf een penalty. Italië verloor de wereldtitel en de ontroostbare Baresi, in tranen op het veld, werd het gezicht van die nederlaag. Het leverde hem echter alleen maar meer respect op.

Een voorbeeld voor generaties

Na zijn spelerscarrière bleef Baresi AC Milan trouw. Hij bekleedde verschillende functies binnen de club en groeide uit tot een van de belangrijkste ambassadeurs van de Rossoneri. Buiten een korte passage als technisch directeur bij Fulham verliet hij zijn geliefde Milan nooit echt.

Met het overlijden van Franco Baresi verliest het voetbal niet alleen een van de grootste verdedigers aller tijden, maar ook een toonbeeld van loyaliteit, klasse en sportiviteit. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan de gloriedagen van AC Milan en aan een generatie die het Italiaanse voetbal mee groot maakte.