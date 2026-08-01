Analyse Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken?
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De eerste klip is omzeild voor KAA Gent en RSC Anderlecht. Daarmee is de kous natuurlijk nog niet af voor de Belgische ploegen. We zijn al zeker van drie ploegen in 'een' League Phase, maar we maken er daar graag vijf van. Waarom is Union SG wél al zeker en RSC Anderlecht nog steeds niet?

Het was een vraag die we in de reacties op Voetbalkrant.com toch een paar lazen: is RSC Anderlecht door het uitschakelen van Hammarby zeker van een Europese groepsfase? Het antwoord is eenduidig neen, want als ze nog twee rondes na elkaar verliezen hebben ze alsnog niets in handen.

Door Hammarby uit te schakelen hebben ze wel hun kansen weten te vergroten. Bij winst tegen PAOK zijn ze zeker van minstens de Conference League en kunnen ze net als STVV nog de groepsfase van de Europa League halen.

Waarom is Union SG wél al zeker van een League Phase en Anderlecht niet?

Bij verlies komen ze in de laatste voorronde van de Conference League terecht en moeten ze dus nog één ronde overleven om toch een League Phase te halen. Voor KAA Gent is het duidelijk: eerst moet IFK Göteborg voor de bijl en daarna is er nog een horde te nemen of een klip te omzeilen.

Waarom is Union SG dan wél al zeker van de Europa League en kunnen zij niet verder 'doorzakken' vanuit de voorrondes van de Champions League? Dat is doordat het zogeheten 'League Path' van de Champions League eigenlijk te klein is in de derde voorronde.

De doorstroom in het 'League Path' is te klein voor Union SG & co

Er zijn maar vier wedstrijden, waardoor het onzinnig is om de vier verliezers van de derde voorronde tegen elkaar te laten spelen en de twee verliezers van die duels dan in de Conference League te laten beginnen. Voor de Europa League is dat dan weer helemaal anders: daar schuiven veel meer ploegen door per ronde, waardoor ze in de Conference League kunnen doorstromen. 

Lees ook... Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit

De Pro League heeft ondertussen beslist om alvast een paar wedstrijden eind augustus uit te stellen. "Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de UEFA Europa League op tegen PAOK Saloniki. Gent moet in de UEFA Conference League langs IFK Göteborg. De heen- en terugwedstrijden worden gespeeld op 6 en 13 augustus."

Anderlecht
© photonews

"Om Anderlecht de kans te geven zich optimaal voor te bereiden op hun Europese duels, wordt hun competitiewedstrijd op speeldag 3 van de Jupiler Pro League verschoven. Eerder gebeurde dat ook al met het duel tussen STVV en Union SG. Indien Gent de derde Europese voorrondes overleeft, wordt ook hun thuismatch tegen OH Leuven verplaatst", klinkt het op de webstek van de Pro League.

Nieuwe speeldata speeldag 3:

  • Woensdag 2 september (20u30): STVV - Union SG
  • Donderdag 3 september (20u30): RSC Anderlecht - KV Kortrijk

KAA Gent is in die laatste voorronde ook nog altijd reekshoofd en kan dus - als het IFK Göteborg kan uitschakelen - de nodige meeval hebben. STVV, Union SG, Gent en Anderlecht weten allen maandag meer over wie ze mogelijk kunnen tegenkomen in die laatste vooronde.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit Reactie

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit

08:00
🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert Reactie

🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert

07:20
Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

06:30
Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa Reactie

Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa

23:50
1
Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht" Reactie

Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht"

23:23
3
Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

23:00
11
Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

22:38
KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

21:30
7
Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

05:30
De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

06:00
OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

07:30
FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

07:43
Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

13:45
DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

20:30
🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

22:00
Doku laat zich helemaal gaan

Doku laat zich helemaal gaan

20:00
7
Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

21:00
2
DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

18:00
DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

19:20
Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

16:00
BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

14:00
2
Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

18:40
Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

17:30
PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

16:30
5
DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

15:30
5
Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

15:00
1
De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

12:30
17
'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

13:00
5
Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

14:40
Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk Reactie

Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk

11:00
3
Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

14:20
Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

10:26
2
BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

13:30
‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

31/07
4
Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

30/07
15
Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

Onze punten voor Anderlecht: één man heeft zijn coach nu toch zeker aan het twijfelen gebracht

08:40
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Caesar Cyriel Caesar Cyriel over 🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert .. .. over Club Brugge - Union SG: 1-1 .. .. over Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over ‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’ De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA André Coenen André Coenen over Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht" André Coenen André Coenen over Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje Canard-i Canard-i over KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat Canard-i Canard-i over Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa Joe Joe over De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved