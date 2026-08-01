Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken?

De eerste klip is omzeild voor KAA Gent en RSC Anderlecht. Daarmee is de kous natuurlijk nog niet af voor de Belgische ploegen. We zijn al zeker van drie ploegen in 'een' League Phase, maar we maken er daar graag vijf van. Waarom is Union SG wél al zeker en RSC Anderlecht nog steeds niet?

Het was een vraag die we in de reacties op Voetbalkrant.com toch een paar lazen: is RSC Anderlecht door het uitschakelen van Hammarby zeker van een Europese groepsfase? Het antwoord is eenduidig neen, want als ze nog twee rondes na elkaar verliezen hebben ze alsnog niets in handen.

Door Hammarby uit te schakelen hebben ze wel hun kansen weten te vergroten. Bij winst tegen PAOK zijn ze zeker van minstens de Conference League en kunnen ze net als STVV nog de groepsfase van de Europa League halen.

Waarom is Union SG wél al zeker van een League Phase en Anderlecht niet?

Bij verlies komen ze in de laatste voorronde van de Conference League terecht en moeten ze dus nog één ronde overleven om toch een League Phase te halen. Voor KAA Gent is het duidelijk: eerst moet IFK Göteborg voor de bijl en daarna is er nog een horde te nemen of een klip te omzeilen.

Waarom is Union SG dan wél al zeker van de Europa League en kunnen zij niet verder 'doorzakken' vanuit de voorrondes van de Champions League? Dat is doordat het zogeheten 'League Path' van de Champions League eigenlijk te klein is in de derde voorronde.

De doorstroom in het 'League Path' is te klein voor Union SG & co

Er zijn maar vier wedstrijden, waardoor het onzinnig is om de vier verliezers van de derde voorronde tegen elkaar te laten spelen en de twee verliezers van die duels dan in de Conference League te laten beginnen. Voor de Europa League is dat dan weer helemaal anders: daar schuiven veel meer ploegen door per ronde, waardoor ze in de Conference League kunnen doorstromen.



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De Pro League heeft ondertussen beslist om alvast een paar wedstrijden eind augustus uit te stellen. "Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de UEFA Europa League op tegen PAOK Saloniki. Gent moet in de UEFA Conference League langs IFK Göteborg. De heen- en terugwedstrijden worden gespeeld op 6 en 13 augustus."

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"Om Anderlecht de kans te geven zich optimaal voor te bereiden op hun Europese duels, wordt hun competitiewedstrijd op speeldag 3 van de Jupiler Pro League verschoven. Eerder gebeurde dat ook al met het duel tussen STVV en Union SG. Indien Gent de derde Europese voorrondes overleeft, wordt ook hun thuismatch tegen OH Leuven verplaatst", klinkt het op de webstek van de Pro League.

Nieuwe speeldata speeldag 3:



Woensdag 2 september (20u30): STVV - Union SG Donderdag 3 september (20u30): RSC Anderlecht - KV Kortrijk

KAA Gent is in die laatste voorronde ook nog altijd reekshoofd en kan dus - als het IFK Göteborg kan uitschakelen - de nodige meeval hebben. STVV, Union SG, Gent en Anderlecht weten allen maandag meer over wie ze mogelijk kunnen tegenkomen in die laatste vooronde.