Anderlecht opent gesprekken voor nieuwe linksachter

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Anderlecht opent gesprekken voor nieuwe linksachter
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft zijn zoektocht naar versterkingen nog lang niet afgerond. Paars-wit heeft volgens Schotse bronnen de onderhandelingen geopend met Dundee United over een transfer van linksachter Will Ferry.

Een opvallende piste, want op die positie beschikt trainer Vitor Bruno vandaag al over Moussa N'Diaye en Ludwig Augustinsson.

De interesse in Ferry was vorige week al bekend geraakt, maar het dossier is de voorbije 24 uur in een stroomversnelling terechtgekomen. Anderlecht en Dundee United zouden inmiddels rond de tafel zitten om een akkoord uit te werken voor de 25-jarige Iers international.

Opvallende timing

Dat Anderlecht uitgerekend nu een linksachter wil aantrekken, doet de wenkbrauwen fronsen. Moussa N'Diaye was donderdag tegen Hammarby nog een van de betere spelers bij paars-wit. De Senegalees leverde een sterke prestatie af in de 3-1-zege die Anderlecht naar de derde voorronde van de Europa League loodste.

Daarnaast beschikt Vitor Bruno ook nog over de ervaren Ludwig Augustinsson. De Zweed zou wel mogen vertrekken en ook voor N'Diaye waren er al geïnteresseerden, waaronder Schalke 04, de club waar hij vorig seizoen aan werd uitgeleend.

Als Ferry effectief naar Brussel komt, lijkt het dan ook onvermijdelijk dat één van beide huidige linksachters zal moeten vertrekken. Met drie spelers voor één positie zou Anderlecht bijzonder ruim in de bezetting zitten.

Concurrentie uit meerdere landen

Anderlecht is bovendien niet de enige club die Ferry op de radar heeft. De linksachter geniet ook belangstelling van Schalke 04, dat hem onlangs live kwam bekijken tijdens de competitiestart in Schotland.

Daarnaast volgen ook Celtic, Blackburn Rovers en Charlton Athletic zijn situatie al langer. Ferry zit bovendien in het laatste jaar van zijn contract bij Dundee United, waardoor de Schotse club deze zomer mogelijk nog een transfersom wil incasseren.

Vorige maand leek de verdediger nog op weg naar het Tsjechische Sigma Olomouc. Dundee United had zelfs een akkoord bereikt over een transfer van ongeveer twee miljoen euro inclusief bonussen, maar Ferry besloot uiteindelijk zelf niet op het voorstel in te gaan.

Nog meer beweging op de transfermarkt?

Anderlecht haalde deze week al Oliver Antman binnen als extra aanvallende versterking, maar lijkt dus ook defensief nog niet uitgewinkeld. De komst van Ferry zou de concurrentie op de linkerflank aanzienlijk verhogen, al lijkt het moeilijk voorstelbaar dat zowel N'Diaye als Augustinsson dan aan boord blijven.

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