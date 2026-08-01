Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika
Foto: © photonews
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Club Brugge wil geen tijd verliezen na het nakende vertrek van Raphael Onyedika. Blauw-zwart heeft met Freddie Potts al een rechtstreekse opvolger op het oog en voert vergevorderde gesprekken over een transfer die tot 12 miljoen euro kan gaan kosten.

Club Brugge lijkt snel te willen schakelen na het nakende vertrek van Raphael Onyedika. De Nigeriaanse middenvelder staat op het punt om voor tien miljoen euro naar Eintracht Frankfurt te trekken. Blauw-zwart heeft met Freddie Potts al een duidelijke kandidaat klaarstaan om zijn plaats in te nemen.

Volgens Sacha Tavolieri zijn Club Brugge en West Ham United in vergevorderde gesprekken over de 22-jarige Engelsman. De deal kan de Londense club ongeveer 12 miljoen euro opleveren. Potts zelf zou alvast groen licht hebben gegeven voor een verhuis naar Jan Breydel.

Club wil verlies van Onyedika meteen opvangen

De timing is niet toevallig. Met Onyedika verliest Club een speler die jarenlang veel wedstrijden verzamelde op het middenveld. De Bruggelingen willen vermijden dat zijn vertrek voor een langdurige leegte zorgt en hebben Potts daarom naar voren geschoven als prioritaire optie.

Het prijskaartje ligt opvallend genoeg hoger dan de som die Club ontvangt voor Onyedika. Transfermarkt schat de marktwaarde van Potts op 10 miljoen euro, terwijl West Ham tot 12 miljoen euro zou kunnen krijgen. Club moet dus opnieuw stevig investeren om zijn middenveld op niveau te houden.

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Potts ligt in Engeland nog tot juni 2029 onder contract. West Ham staat daardoor sterk aan de onderhandelingstafel en hoeft niet mee te werken aan een goedkoop vertrek.

Opgeleid bij West Ham, ervaring opgedaan op huurbasis

De middenvelder doorliep de volledige jeugdopleiding van West Ham en schopte het uiteindelijk tot de eerste ploeg. Daar kwam hij voorlopig 28 keer in actie. Hij gaf daarin één assist.

Om meer speelminuten te verzamelen, werd Potts tussendoor uitgeleend aan Wycombe Wanderers en Portsmouth. Die passages leverden hem ervaring op buiten de vertrouwde omgeving van West Ham.

Voor Potts zou Club Brugge zijn eerste buitenlandse avontuur betekenen. Dat hij zelf openstaat voor de transfer, kan de onderhandelingen vooruithelpen. De clubs moeten wel nog tot een definitief akkoord komen.

Blauw-zwart lijkt in ieder geval niet van plan om lang te wachten na het vertrek van Onyedika. Potts moet de volgende grote investering worden en meteen een belangrijke rol opnemen op het Brugse middenveld.

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