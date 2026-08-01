De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

Iedereen vroeg zich af wat Lukas Ambros kon bijbrengen aan dit team, want uit zijn thuisland waren de signalen niet zo bijster positief nadat Anderlecht 5 miljoen voor hem neerlegde. De Tsjechische middenvelder liet donderdag echter zien dat hij wel degelijk een aanwinst is.

Zijn basisplaats kwam er sneller dan verwacht door de schorsing van Nathan Saliba, maar Lukáš Ambros oogt nu al als een sleutelstuk in het Anderlecht van Vitor Bruno. Niet alleen omdat hij met een transfersom van vijf miljoen euro de duurste zomeraanwinst is, vooral om wat hij al op het veld laat zien.

Van noodgreep in de heenmatch naar regisseur in de terugmatch

In Stockholm viel de Tsjech na het uur in toen paars-wit al een voorsprong verdedigde en steeds meer onder druk kwam van Hammarby. Gisteren draaide het script volledig: een vroege Zweedse treffer legde de lat hoger en dwong Anderlecht tot initiatief. Precies het soort match waarin een creatieve middenvelder het verschil kan maken — en Ambros greep dat podium.

Setpieces als visitekaartje

Opvallend: al in zijn eerste officiële match nam Ambros de stilstaande fasen voor zijn rekening, zoals in de voorbereidingsduels. Het was echter Onia-Seke die na een ingestudeerd nummertje de bal op het hoofd van Biancone schilderde, maar de 22-jarige Tsjech liet wel zien dat hij het kan. Ook meerdere corners zorgden voor paniek in de Zweedse zestien.

Tussen de linies: versnellen, verbinden, verrassen

In open spel toonde Ambros waarom Wolfsburg hem in 2020 al het podium gaf als jongste Tsjech ooit in de Bundesliga. Wanneer Anderlecht vastliep, zocht hij als eerste de tussenruimtes op, met balvastheid en vista om ploegmaats vrij te spelen. Zijn manier van draaien, versnellen en het spel naar de juiste kant verleggen, gaf paars-wit de nodige schwung.

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Het middenveld in balans: keuzes voor Vitor Bruno

In een dominantere tweede helft doken er interessante patronen op. Enric Llansana liet zich geregeld zien rond de zestien in dezelfde zones als Ambros, maar met minder rendement: zijn loopacties creëren pas echt vaart wanneer hij zelf kan uithalen. Wat pressing betreft heeft de Nederlander dan weer een streepje voor, een hoeksteen in de speelwijze van Vitor Bruno. En tegelijk een vraagteken bij Ambros’ profiel op dat vlak.





Met de terugkeer van Saliba moet de coach knopen doorhakken. De Canadees brengt duelkracht en loopvermogen, precies de kwaliteiten die Ambros af en toe nog kunnen ondersteunen. Daarachter lijken Marco Kana en Llansana soms op elkaars tenen te trappen, al zette Kana na de rust een sterke beurt neer en prikte hij zijn naam mee in het gesprek.

Rijkdom aan opties, ook voorin

Net als de geslaagde switch naar twee spitsen, toont dit duel dat de kern meer varianten aankan. Bruno beschikt de komende weken over luxeproblemen: wie zet je naast Ambros om én pressing én spelvernuft te verzoenen? Het is een prettig vraagstuk voor een team dat weer wil heersen aan de bal.

Ambros als nieuwe dirigent van paars-wit

De conclusie na deze Europese test: Ambros heeft de flair en precisie om de lijnentrekkende rol achter de aanvallers op te nemen. Zijn traptechniek bij dode fases, zijn keuzes in de drukte en zijn lef tussen de linies geven Anderlecht iets wat het de voorbije seizoenen te vaak miste. Als dit het startpunt is, dan weet paars-wit waarom het diep in de buidel tastte.