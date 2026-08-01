FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

Na dagen van oplopend verzet trekt Gianni Infantino zijn omstreden plan om het WK open te stellen voor privé-investeerders in. De FIFA-voorzitter kondigde dat zelf aan via sociale media, nadat UEFA en meerdere bonden zich scherp tegen het project hadden gekeerd.

Gianni Infantino trekt de stekker uit het omstreden FIFA Forward Enterprise-project. De FIFA-voorzitter maakte via zijn eigen sociale media bekend dat het voorstel niet wordt voortgezet. Daarmee komt voorlopig een einde aan dagen van zware kritiek op zijn plan om het WK open te stellen voor privé-investeerders.

Infantino stelde dat het project bedoeld was om de nationale bonden en het voetbal wereldwijd financieel sterker te maken, vooral in landen die extra steun nodig hebben. De voorwaarde was volgens hem wel dat een meerderheid van de aangesloten federaties achter het idee stond en dat er voldoende overleg kwam met de FIFA Council, de confederaties en andere betrokken partijen.

Verzet werd te groot

Die steun bleek er onvoldoende te zijn. UEFA kondigde aan het plan te zullen boycotten als FIFA ermee doorging. Ook andere federaties keerden zich tegen het idee. De vrees leefde dat commerciële partijen te veel invloed zouden krijgen op het WK en dat FIFA zo een deel van de controle over zijn belangrijkste tornooi uit handen zou geven.

De druk nam vrijdag nog toe toen Carlos Cordeiro, een van de belangrijkste adviseurs van Infantino, zijn ontslag indiende. Hij wilde niet langer bij het project betrokken blijven. Dat vertrek maakte duidelijk hoe diep de verdeeldheid ook binnen de eigen FIFA-structuren zat.

In zijn verklaring erkent Infantino dat het voorstel voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. Hij benadrukt dat het oorspronkelijke doel net was om het voetbal te verenigen en verder te ontwikkelen. Omdat de discussie volgens hem dat doel voorbijschiet, wordt het project nu stopgezet.





Infantino wil overleg herstarten

De FIFA-voorzitter zegt dat hij de komende dagen en weken opnieuw rond de tafel wil zitten met alle betrokken partijen. De ambitie om extra middelen naar het voetbal te brengen, vooral naar landen die financiële steun nodig hebben, blijft volgens hem overeind.

De intrekking betekent niet noodzakelijk dat het idee in een andere vorm nooit terugkeert. Voorlopig is wel duidelijk dat Infantino zonder breed draagvlak niet verder kan. De volledige boodschap van de FIFA-voorzitter staat hieronder.

De volledige boodschap van Infantino:

"Het FIFA Forward Enterprise-project was bedoeld als basis om onze aangesloten voetbalbonden en de voetbalsport wereldwijd verder te versterken, vooral in landen waar steun het hardst nodig is. Zoals we vanaf het begin hebben gezegd, zou dit alleen gebeuren wanneer een meerderheid van de FIFA-bonden het voorstel steunde en na overleg met hen, de FIFA-raad, de confederaties en andere betrokken partijen."

"Nadat we zorgvuldig naar alle standpunten hebben geluisterd, is duidelijk geworden dat het project voor verdeeldheid heeft gezorgd. Ongeacht hoeveel steun het voorstel kreeg, is die verdeeldheid niet langer in het belang van het oorspronkelijke doel."

"Ons doel is altijd geweest – en zal altijd blijven – om te verenigen en vooruitgang te boeken. Daarom zal dit voorstel niet worden voortgezet."

"De komende dagen en weken wil ik alle betrokken partijen opnieuw samenbrengen, vanuit onze gedeelde betrokkenheid bij het voetbal. Het doel blijft om de sport overal verder te laten groeien, en in het bijzonder in de landen die onze steun het hardst nodig hebben."