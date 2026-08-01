FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Na dagen van oplopend verzet trekt Gianni Infantino zijn omstreden plan om het WK open te stellen voor privé-investeerders in. De FIFA-voorzitter kondigde dat zelf aan via sociale media, nadat UEFA en meerdere bonden zich scherp tegen het project hadden gekeerd.

Gianni Infantino trekt de stekker uit het omstreden FIFA Forward Enterprise-project. De FIFA-voorzitter maakte via zijn eigen sociale media bekend dat het voorstel niet wordt voortgezet. Daarmee komt voorlopig een einde aan dagen van zware kritiek op zijn plan om het WK open te stellen voor privé-investeerders.

Infantino stelde dat het project bedoeld was om de nationale bonden en het voetbal wereldwijd financieel sterker te maken, vooral in landen die extra steun nodig hebben. De voorwaarde was volgens hem wel dat een meerderheid van de aangesloten federaties achter het idee stond en dat er voldoende overleg kwam met de FIFA Council, de confederaties en andere betrokken partijen.

Verzet werd te groot

Die steun bleek er onvoldoende te zijn. UEFA kondigde aan het plan te zullen boycotten als FIFA ermee doorging. Ook andere federaties keerden zich tegen het idee. De vrees leefde dat commerciële partijen te veel invloed zouden krijgen op het WK en dat FIFA zo een deel van de controle over zijn belangrijkste tornooi uit handen zou geven.

De druk nam vrijdag nog toe toen Carlos Cordeiro, een van de belangrijkste adviseurs van Infantino, zijn ontslag indiende. Hij wilde niet langer bij het project betrokken blijven. Dat vertrek maakte duidelijk hoe diep de verdeeldheid ook binnen de eigen FIFA-structuren zat.

In zijn verklaring erkent Infantino dat het voorstel voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. Hij benadrukt dat het oorspronkelijke doel net was om het voetbal te verenigen en verder te ontwikkelen. Omdat de discussie volgens hem dat doel voorbijschiet, wordt het project nu stopgezet.

Infantino wil overleg herstarten

De FIFA-voorzitter zegt dat hij de komende dagen en weken opnieuw rond de tafel wil zitten met alle betrokken partijen. De ambitie om extra middelen naar het voetbal te brengen, vooral naar landen die financiële steun nodig hebben, blijft volgens hem overeind.

De intrekking betekent niet noodzakelijk dat het idee in een andere vorm nooit terugkeert. Voorlopig is wel duidelijk dat Infantino zonder breed draagvlak niet verder kan. De volledige boodschap van de FIFA-voorzitter staat hieronder.

De volledige boodschap van Infantino:

"Het FIFA Forward Enterprise-project was bedoeld als basis om onze aangesloten voetbalbonden en de voetbalsport wereldwijd verder te versterken, vooral in landen waar steun het hardst nodig is. Zoals we vanaf het begin hebben gezegd, zou dit alleen gebeuren wanneer een meerderheid van de FIFA-bonden het voorstel steunde en na overleg met hen, de FIFA-raad, de confederaties en andere betrokken partijen."

"Nadat we zorgvuldig naar alle standpunten hebben geluisterd, is duidelijk geworden dat het project voor verdeeldheid heeft gezorgd. Ongeacht hoeveel steun het voorstel kreeg, is die verdeeldheid niet langer in het belang van het oorspronkelijke doel."

"Ons doel is altijd geweest – en zal altijd blijven – om te verenigen en vooruitgang te boeken. Daarom zal dit voorstel niet worden voortgezet."

"De komende dagen en weken wil ik alle betrokken partijen opnieuw samenbrengen, vanuit onze gedeelde betrokkenheid bij het voetbal. Het doel blijft om de sport overal verder te laten groeien, en in het bijzonder in de landen die onze steun het hardst nodig hebben."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit Reactie

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit

08:00
🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert Reactie

🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert

07:20
OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

07:30
Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken? Analyse

Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken?

07:00
Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

06:30
De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

06:00
Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa Reactie

Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa

23:50
1
Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

05:30
Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht" Reactie

Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht"

23:23
3
Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

23:00
11
Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

22:38
🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

22:00
KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

21:30
7
Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

21:00
2
DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

20:30
Doku laat zich helemaal gaan

Doku laat zich helemaal gaan

20:00
7
DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

19:20
Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

18:40
DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

18:00
Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

17:30
PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

16:30
5
Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

16:00
DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

15:30
5
Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

15:00
1
Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

14:40
Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

14:20
Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

13:45
BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

14:00
2
BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

13:30
'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

13:00
5
De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

12:30
17
Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

12:00
Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

11:30
1
Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk Reactie

Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk

11:00
3
Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

Opvallend: competitieduel Anderlecht wordt verplaatst naar donderdag door Europese kwalificatie

10:26
2
Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

Vreemde transfer: Stijn Stijnen gaat aanvaller halen bij... STVV

10:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Caesar Cyriel Caesar Cyriel over 🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert .. .. over Club Brugge - Union SG: 1-1 .. .. over Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over ‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’ De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA André Coenen André Coenen over Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht" André Coenen André Coenen over Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje Canard-i Canard-i over KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat Canard-i Canard-i over Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa Joe Joe over De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved