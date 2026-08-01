Grote strijd losgebarsten: Italië moet harde stadionkeuzes maken voor het EK 2032

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Grote strijd losgebarsten: Italië moet harde stadionkeuzes maken voor het EK 2032
Foto: © photonews
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Italië heeft een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op het EK 2032, dat het samen met Turkije zal organiseren. De deadline voor kandidaat-steden om hun dossier in te dienen bij de Italiaanse voetbalbond (FIGC) is verstreken.

In totaal hebben dertien steden zestien verschillende stadions voorgesteld als mogelijke speellocatie voor het Europees kampioenschap.

Op de lijst staan Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genua, Lecce, Milaan, Napels, Palermo, Rome, Salerno, Turijn en Verona. Sommige steden dienden zelfs meerdere projecten in.

Rome en Napels met meerdere kandidaten

Vooral Rome en Napels hopen met verschillende stadions een plaats op de definitieve lijst af te dwingen. De Italiaanse hoofdstad heeft naast het gerenoveerde Stadio Olimpico ook het geplande nieuwe stadion van AS Roma in Pietralata en het Stadio Flaminio voorgesteld. Vooral dat laatste project loopt echter nog flink achter op schema.

Ook Napels diende twee dossiers in: een vernieuwd Stadio Diego Armando Maradona en een nieuw stadionproject dat sterk wordt gesteund door Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis. Door de strakke timing lijkt de realisatie van dat laatste project voorlopig echter onzeker.

Slechts vijf stadions worden geselecteerd

De ingediende dossiers worden de komende weken technisch onderzocht door de FIGC. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de infrastructuur, de financiering, de noodzakelijke vergunningen en de organisatorische mogelijkheden van elk project.

De Italiaanse voetbalbond bedankte in een officiële mededeling de overheid, de lokale besturen, de clubs en alle betrokken instanties voor hun medewerking. Tegelijk kondigde de FIGC aan dat de gesprekken met de kandidaat-steden worden voortgezet om de dossiers verder te verfijnen.

Uiteindelijk zal Italië slechts vijf stadions voordragen als officiële speellocaties voor het EK 2032. Daarnaast wordt ook een lijst met reservekandidaten opgesteld. De definitieve Italiaanse kandidaturen moeten uiterlijk op 1 oktober bij de UEFA worden ingediend, waarna de Europese voetbalbond de eindbeslissing neemt.

Voor de betrokken steden begint daarmee een cruciale fase. Niet alleen de sportieve uitstraling, maar ook de infrastructuur en de haalbaarheid van de stadionprojecten zullen bepalen welke vijf Italiaanse locaties straks deel uitmaken van het Europees kampioenschap van 2032.

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