Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer

Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer
Foto: © photonews
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Yacine Titraoui staat op het punt Sporting Charleroi in te ruilen voor Racing Lens. De Franse vicekampioen heeft een akkoord met de Zebra’s, terwijl de Algerijn zijn medische testen al aflegde. Charleroi houdt aan de deal miljoenen én een doorverkooppercentage over.

De transfersoap rond Yacine Titraoui loopt stilaan op zijn einde. In de eerste weken van de mercato leek alles in kannen en kruiken voor een vertrek naar Olympiakos, maar het dossier draaide toen Sporting Charleroi-CEO Mehdi Bayat niet wilde plooien voor de geboden 7 miljoen euro. Tot frustratie van Titraoui, die mikte op een snelle stap hogerop.

Lens duikt op en haalt wél zijn slag thuis

De Algerijn moest uiteindelijk gewoon wachten op een betere optie. En die komt er nu ook: Racing Lens, vicekampioen in Frankrijk achter PSG, staat op het punt hem binnen te halen. Eerder deze week circuleerde in de Franse pers al dat Titraoui een persoonlijk akkoord had met de Sang & Or.

Het verschil met de piste-Olympiakos: Lens heeft intussen ook een akkoord gevonden met Charleroi. Volgens L'Equipe is de officiële aankondiging zelfs nabij en zou Titraoui in Noord-Frankrijk zijn medische testen al hebben afgelegd.

Ongeveer 8 miljoen euro én een doorverkooppercentage

Charleroi zou rond de 8 miljoen euro opstrijken voor zijn spelmaker. Titraoui kwam in 2024 over van Paradou AC voor 1,2 miljoen euro en wordt bij Transfermarkt op 7 miljoen euro geschat. In het pakket zit ook een doorverkooppercentage van 10% voor de Carolo’s, een clausule die later zwaar kan doorwegen.

Lens ziet in Titraoui een oplossing om Mamadou Sangaré op te volgen, die op zijn beurt de overstap maakt naar Brentford voor 48 miljoen euro. Als Titraoui zich bij Lens in de kijker speelt en later opnieuw een grote transfer maakt, kan die 10% voor de Zebra’s plots meer zijn dan een mooie extra.

Sportieve aderlating voor de Zebra’s

Financieel is het een sterke deal, sportief is het voor Charleroi wel een flinke klap. Titraoui groeide uit tot een van de gezichten van het elftal en zette vorig seizoen een duidelijke stap vooruit. Hij vertrekt straks met 74 wedstrijden op de teller, goed voor 7 doelpunten en 5 assists.

Zijn seizoen 2025-2026 leverde hem ook een selectie op voor het WK 2026 met Algerije, al kwam hij daar niet in actie: geen minuten in de groepsfase en ook niet in de zestiende finale tegen Zwitserland.

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