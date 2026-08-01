KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen
Foto: © photonews
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Na passages bij KAA Gent, Stade Rennes, Stade Brestois en FC Basel lonkt voor Ibrahim Salah een terugkeer naar België. Antwerp wil de 24-jarige flankaanvaller dit weekend overtuigen van zijn project, waarna de Marokkaan zelf de knoop moet doorhakken.

Ibrahim Salah kan binnenkort opnieuw in België aan de slag. Antwerp werkt aan de komst van de 24-jarige flankaanvaller van FC Basel en wil hem dit weekend overtuigen van een verhuis naar de Bosuil. De Marokkaan keert dan terug naar Brussel en moet daar een beslissing nemen over zijn toekomst.

Volgens Sacha Tavolieri staat er een gesprek gepland waarin Antwerp zijn sportieve project zal voorstellen. De transfer is nog niet afgerond, maar de partijen zouden dicht bij elkaar staan. Veel zal afhangen van Salah zelf, die bij Basel nog tot juni 2029 onder contract ligt.

Terug naar het land waar hij doorbrak

Salah werd in België geboren en doorliep er een groot deel van zijn opleiding. Hij speelde in de jeugd bij Union en Beerschot, voor hij in 2021 naar KAA Gent trok. Daar begon hij bij Jong Gent, maar al snel volgden kansen bij de eerste ploeg.

Voor de A-kern van Gent kwam hij 21 keer in actie. Hij scoorde daarin drie keer en gaf één assist. Zijn prestaties leverden hem in januari 2023 een transfer naar Stade Rennes op. De Franse club betaalde toen 6,5 miljoen euro.

Een vaste doorbraak in Frankrijk bleef uit. Salah werd later uitgeleend aan Stade Brestois en verhuisde in de zomer van 2025 definitief naar FC Basel. Ook daar lijkt zijn verblijf beperkt te blijven tot één seizoen.

Antwerp ziet kans op linkerflank

Salah speelt het liefst als linksvoor. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 1,8 miljoen euro. Zijn lange contract betekent wel dat Antwerp ook met Basel tot een akkoord moet komen over de voorwaarden van een transfer.

Voor de speler zou een terugkeer naar België vertrouwd aanvoelen. Hij kent de competitie, groeide hier op en doorliep meerdere Belgische jeugdopleidingen. Antwerp hoopt dat die band mee in zijn voordeel speelt wanneer het de plannen op de Bosuil toelicht.

Het dossier kan snel duidelijkheid krijgen. Salah wordt dit weekend in Brussel verwacht en Antwerp wil dat moment gebruiken om hem over de streep te trekken. Zolang hij geen groen licht geeft, blijft de transfer nog in de onderhandelingsfase.

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Ibrahim Salah

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