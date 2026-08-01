Reactie 🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
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🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert
Foto: © photonews
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Union SG pakte zaterdagavond de eerste prijs van het seizoen door Club Brugge na strafschoppen te verslaan in de Supercup. De grote held? Doelman Vic Chambaere. Normaal gezien de tweede doelman, maar altijd present als ze beroep op hem moeten doen.

De 23-jarige Belg kroonde zich tot matchwinnaar door de beslissende strafschop van Cheveyo Tsawa te stoppen, al gaf hij na afloop toe dat daar meer achter zat dan alleen een goede gok. "Of ik wist in welke hoek hij zou trappen? Ja", lachte Chambaere na afloop. "Hij had daar eerder al eens gemist."

Niet alleen gokken

Waar AA Gent-doelman Davy Roef enkele dagen eerder nog een notitieboekje bovenhaalde tijdens een strafschoppenreeks, hield Chambaere het iets eenvoudiger.

"We hadden ook een lijst met informatie", vertelde hij. "Maar uiteindelijk draait het ook om je gevoel. Als je een hoek kiest, moet je daar met volle overtuiging voor gaan."

Volgens de jonge doelman spelen ook psychologische spelletjes een belangrijke rol wanneer een wedstrijd op strafschoppen uitdraait.

"Je moet af en toe een beetje het 'klootzakje' spelen", glimlachte hij. "Emiliano Martínez is daarin wel een voorbeeld voor mij. Wat ik precies tegen de spelers zeg? Dat hou ik liever voor mezelf. Het zijn geen erge dingen, maar ze horen en begrijpen het wel."

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Ook na de match liet hij zich gelden

Na de beslissende redding kon Chambaere het niet laten de Brugse fans nog wat te tergen. Toen hij na de huldiging zijn drinkbus ging ophalen voor de Brugse spionkop, kreeg hij enkele bekers bier naar zich gegooid.

De Union-doelman reageerde met een brede glimlach, stuurde een kushandje richting de tribune en zwaaide nog eens naar de Brugse supporters. Een actie die veel boegeroep uitlokte, maar daar trok hij zich duidelijk niks van aan.

Strijd om plaats onder de lat

Met het vertrek van Kjell Scherpen kreeg Chambaere voorlopig de kans als eerste doelman van Union. Die positie is echter nog lang niet verzekerd, want Hervé Koffi staat op het punt om zich bij de Brusselaars aan te sluiten.

Toch kijkt Chambaere die concurrentie met vertrouwen tegemoet. "Er is nog niet beslist wie eerste doelman wordt. Ik wil vechten voor mijn plaats. De club wil twee volwaardige eerste keepers en concurrentie maakt iedereen beter."

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