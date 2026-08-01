Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit

Union SG pakte vrijdagavond de Belgische Supercup na strafschoppen tegen Club Brugge. Trainer David Hubert was na afloop vooral tevreden over de manier waarop zijn ploeg het vooraf uitgestippelde plan uitvoerde.

De Brusselaars moesten het grootste deel van de wedstrijd zonder bal doen, maar dat was volgens de coach een bewuste keuze. Hubert ging ook in op de opvallende afwezigheid van Anouar Ait El Hadj, die de jongste dagen nadrukkelijk met een transfer wordt gelinkt.

"De spelers voerden het plan perfect uit"

Hubert zag vooral een ploeg die als collectief vocht voor elke meter en ondanks de achterstand bleef geloven in een goed resultaat.

"Wat ik vooral onthoud, is de uitvoering van het plan dat we hadden voorbereid", verklaarde hij. "Ik heb een groep gezien met enorm veel solidariteit. Het is niet gemakkelijk om tegen Club Brugge op achterstand te komen, maar ik zag de honger en de wil om tot het uiterste te gaan."

De Union-coach gaf tegelijk toe dat zijn ploeg voetballend nog groeimarge heeft. "Er zijn nog veel zaken die beter moeten, vooral in de technische uitvoering. Maar de mentaliteit is aanwezig. Binnen een paar maanden zullen we als ploeg nog veel verder staan."

Bewust zonder bal

Club Brugge had het grootste deel van de wedstrijd balbezit, maar daar maakte Hubert zich allerminst zorgen over. "Het was nooit onze bedoeling om hier het spel te maken. Je moet ook realistisch zijn. Club Brugge heeft enorm veel kwaliteit en zal vaak de bal hebben. Wij wilden vooral compact spelen en op de juiste momenten toeslaan."



Lees ook... 🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert›

Hubert verklaart afwezigheid van Ait El Hadj

Opvallend was dat Anouar Ait El Hadj niet eens op het wedstrijdblad stond. De middenvelder, vorig seizoen nog een vaste waarde bij Union, wordt de voorbije dagen nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Ahmed SK, waar Besnik Hasi trainer is. Hubert wilde die link echter niet leggen.

"Ik beschik momenteel over 28 spelers en mocht er maar 21 op het wedstrijdblad zetten. Dat betekent dat ik heel veel spelers moet teleurstellen."

Volgens Hubert was de afwezigheid van Ait El Hadj dus een sportieve keuze en geen gevolg van een nakende transfer. "Er zijn veel meer dan elf spelers die het verdienen om te spelen. De reactie van de groep toont hoe goed deze spelers met elkaar omgaan. Iedereen probeert, in welke rol dan ook, zijn steentje bij te dragen."

De coach sloot af met een knipoog. "Eigenlijk ben ik een afschuwelijk mens, want ik moet elke week heel wat spelers teleurstellen. Maar dat hoort nu eenmaal bij mijn job."