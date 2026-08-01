Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Mohammed Fuseini heeft voor het eerst zelf gereageerd op de gewelddadige overval waarvan hij vorige week in Brussel het slachtoffer werd. De aanvaller van Union zegt dat hij fysiek én mentaal hersteld is, opnieuw meetraint en zich op de competitiestart richt.

De beelden waren bijzonder aangrijpend. Mohammed Fuseini, aanvaller van Union SG, werd vorige week vroeg in de ochtend op gewelddadige wijze overvallen in de straten van Brussel. Net toen hij in zijn wagen wilde stappen, werd de Ghanees aangevallen door vijf personen. De feiten werden duidelijk gefilmd.

Op de beelden is te zien hoe Fuseini zich probeert te verzetten, maar uiteindelijk door meerdere daders wordt overmeesterd. Ze namen zijn luxehorloge mee, met een geschatte waarde tussen 8.000 en 14.000 euro, en stalen ook zijn telefoon. Daarna lieten ze de speler achter en sloegen ze op de vlucht. Fuseini werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Mohammed Fuseini reageert na overval

De maandag na de overval stond Fuseini alweer op het trainingsveld bij Union. David Hubert liet deze week tijdens een persconferentie al weten dat het goed ging met de aanvaller.

Fysiek hield Fuseini geen letsels over aan de feiten. Ook mentaal gaat het intussen beter, zo bevestigde hij zelf via sociale media. "Ik wil iedereen oprecht bedanken voor de steun, de lieve berichten en de gebeden die ik de voorbije twee dagen heb ontvangen", vertelde hij.

"Ik ben heel blij dat ik kan zeggen dat ik deze beproeving achter me heb gelaten en volledig hersteld ben, vooral mentaal. Ik train opnieuw mee en richt me volledig op onze komende wedstrijden nu het seizoen weer begint", schreef de aanvaller van Union.

Lees ook... Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

Vorig seizoen kwam Fuseini in alle competities samen 27 keer in actie. Daarin scoorde hij drie doelpunten. Een enkelblessure hield hem tot begin 2026 aan de kant.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG
Mohammed Fuseini

Meer nieuws

Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

09:00
Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit Reactie

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit

08:00
🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert Reactie

🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert

07:20
26
Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

06:30
1
Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika

Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika

09:30
1
Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa Reactie

Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa

23:50
3
Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht" Reactie

Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht"

23:23
3
Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

23:00
13
Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

22:38
Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken? Analyse

Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken?

07:00
Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer

Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer

10:34
KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen

KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen

10:00
PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar

PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar

08:33
6
OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

07:30
FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

07:43
2
De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

06:00
4
KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

21:30
11
Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

05:30
2
DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

20:30
🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

22:00
Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

21:00
2
Live. Transfernieuws 1/8

Live. Transfernieuws 1/8

00:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over 🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert JaKu JaKu over Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika IXL IXL over Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen TatstOn TatstOn over FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door TatstOn TatstOn over De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden Christophe De Geyter Christophe De Geyter over "Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - Union SG: 1-1 TatstOn TatstOn over Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup Stefaan_82 Stefaan_82 over PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar Kevin DB Kevin DB over KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved