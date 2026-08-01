Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

Mohammed Fuseini heeft voor het eerst zelf gereageerd op de gewelddadige overval waarvan hij vorige week in Brussel het slachtoffer werd. De aanvaller van Union zegt dat hij fysiek én mentaal hersteld is, opnieuw meetraint en zich op de competitiestart richt.

De beelden waren bijzonder aangrijpend. Mohammed Fuseini, aanvaller van Union SG, werd vorige week vroeg in de ochtend op gewelddadige wijze overvallen in de straten van Brussel. Net toen hij in zijn wagen wilde stappen, werd de Ghanees aangevallen door vijf personen. De feiten werden duidelijk gefilmd.

Op de beelden is te zien hoe Fuseini zich probeert te verzetten, maar uiteindelijk door meerdere daders wordt overmeesterd. Ze namen zijn luxehorloge mee, met een geschatte waarde tussen 8.000 en 14.000 euro, en stalen ook zijn telefoon. Daarna lieten ze de speler achter en sloegen ze op de vlucht. Fuseini werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Mohammed Fuseini reageert na overval

De maandag na de overval stond Fuseini alweer op het trainingsveld bij Union. David Hubert liet deze week tijdens een persconferentie al weten dat het goed ging met de aanvaller.

Fysiek hield Fuseini geen letsels over aan de feiten. Ook mentaal gaat het intussen beter, zo bevestigde hij zelf via sociale media. "Ik wil iedereen oprecht bedanken voor de steun, de lieve berichten en de gebeden die ik de voorbije twee dagen heb ontvangen", vertelde hij.

"Ik ben heel blij dat ik kan zeggen dat ik deze beproeving achter me heb gelaten en volledig hersteld ben, vooral mentaal. Ik train opnieuw mee en richt me volledig op onze komende wedstrijden nu het seizoen weer begint", schreef de aanvaller van Union.



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Vorig seizoen kwam Fuseini in alle competities samen 27 keer in actie. Daarin scoorde hij drie doelpunten. Een enkelblessure hield hem tot begin 2026 aan de kant.