Moussa Diarra krijgt ferme klap na sterke periode bij Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Moussa Diarra krijgt ferme klap na sterke periode bij Anderlecht
Foto: © photonews
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Moussa Diarra leek op weg naar Le Havre, maar zijn transfer is op het laatste moment afgesprongen. De ex-verdediger van Anderlecht had zijn medische testen al afgelegd, tot tussenpersonen de financiële afspraken probeerden open te breken. Nu keert hij terug naar Alavés.

Als Anderlecht één van de vele huurlingen van vorig seizoen had moeten behouden, dan zou Moussa Diarra waarschijnlijk de voorkeur van het publiek hebben gekregen. De 25-jarige Malinese centrale verdediger kwam in de wintermercato naar het Lotto Park en groeide snel uit tot een vaste waarde. Door een spierblessure miste hij wel het einde van de Play-offs.

Ondanks zijn sterke prestaties besloot de nieuwe sportief directeur Antoine Sibierski om Diarra niet definitief over te nemen. Aanvankelijk leek de aankoopoptie van twee miljoen euro in de huurovereenkomst met Deportivo Alavés nochtans haalbaar voor Anderlecht, maar de komst van Sibierski veranderde de situatie. Paars-wit haalde met Léo Pétrot en Giulian Biancone al twee andere centrale verdedigers.

Moussa Diarra was dicht bij Le Havre, maar transfer springt af

Diarra moest daardoor op zoek naar een nieuwe oplossing. Een terugkeer naar Frankrijk leek in de maak. De Malinees genoot zijn opleiding bij Toulouse en zette daar ook zijn eerste stappen als prof. Hij stond op het punt om bij Le Havre te tekenen.

Alles leek rond en Diarra was zelfs al naar Normandië afgereisd, waar hij zijn medische testen had afgelegd. Toch gaat de transfer uiteindelijk niet door.

Volgens de Franse sportkrant L’Équipe werd de deal gedwarsboomd door tussenpersonen die hogere financiële eisen stelden. Zij probeerden zich in het dossier te mengen en terug te komen op de afspraken die eerder tussen de clubs waren gemaakt.

Le Havre hield het been stijf en trok zich vervolgens terug uit de onderhandelingen. Daardoor keert Diarra terug naar Deportivo Alavés. De Spaanse club lijkt niet langer op hem te rekenen, waardoor de verdediger nog ongeveer een maand heeft om een nieuwe ploeg te vinden.

Diarra speelde 32 wedstrijden in Spanje en ligt bij Alavés nog tot 2028 onder contract. Zijn marktwaarde wordt op twee miljoen euro geschat. Mogelijk meldt alsnog een Belgische club zich die overtuigd raakte door zijn sterke periode bij Anderlecht.

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