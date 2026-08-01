Nieuwe kapitein Union tilt eerste trofee op: "Eindelijk heeft hij vertrouwen in mij"

Het vertrek van Christian Burgess betekende een grote aderlating voor Union SG, maar Kevin Mac Allister toont nu al dat hij klaar is om de leidersrol over te nemen. Met een doelpunt, een sterke defensieve prestatie en een beslissende penaltyreeks loodste hij Union naar winst tegen Club Brugge.

Met Christian Burgess vertrokken, was het in volle kapiteinsrol dat Kevin Mac Allister het eerste eremetaal van het seizoen voor Union SG in de lucht stak. “We zijn blij dat we hem pakken. Het is pas het begin, de eerste officiële match. Maar het is altijd fijn om zo te starten”, vertelde hij na afloop.

Revanchegevoel tegen Club Brugge

De boodschap bij Union zat meteen goed. “Vorige keer verloren we hier en we wilden een beetje revanche. Dat is gelukt, ook al was het geen perfecte match. Zij hadden kansen, wij ook. Uiteindelijk hebben we een heel sterke penaltyreeks neergezet. De jongens waren erg moedig en dat maakt me ontzettend blij.”

Captain met een neus voor doelpunten

Mac Allister deed het niet alleen als leider, hij prikte ook de gelijkmaker binnen na een actie zoals je die van een spits verwacht. Hij zette de Brugse defensie op het verkeerde been en werkte af. “Geen lelijk goalletje,” lachte hij. “Ik ben ook blij omdat Mo (Fuseini, die de assist gaf) mij eindelijk vertrouwde. Eerlijk: ik deed m’n ogen dicht en trapte. Het kon me niet schelen waar ik precies raakte. Toen ik hem binnen zag gaan, was dat een geweldig gevoel.”

Een klein tikje persoonlijke genoegdoening zat er ook in, na de afgekeurde omhaal tijdens de play-offs: “De laatste keer dat ik een mooie goal tegen Brugge maakte, werd hij afgekeurd. Vandaag is het ook een beetje revanche voor mezelf en daar ben ik heel blij mee.” geannuleerd door de VAR

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Hard in het duel, geel als voetnoot

Achterin was het de vertrouwde Mac Allister: scherp in de duels en onwrikbaar in de intercepties. Een van die ingrepen leverde wel geel op. “Ja, ik raakte de speler, maar ook de bal. Voor mij was het fiftyfifty. Als de bal daar is, probeer ik hem altijd te spelen. Ik heb de beelden nog niet teruggezien. Misschien zeg ik na het bekijken dat het geel verdiend was. Maar ik denk echt dat ik de bal speelde,” hield hij vol.



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Blik op dinsdag: Bodø/Glimt lonkt

De zege zet Union op weg naar de derde voorronde van de Champions League tegen Bodø/Glimt, dinsdag. “Dit doet deugd voor het vertrouwen, maar in voetbal gaat alles snel. Of je nu vandaag wint of niet, het belangrijkste is de volgende match. Deze overwinning geeft een boost, maar we moeten het niet overdrijven.”

De ambitie is er wel degelijk. “Ik denk dat we een goede kans maken. Als we samen spelen, als team, hebben we een sterke ploeg. Er zijn interessante nieuwkomers bij. Dat zagen jullie vandaag met de eerste wedstrijd van Darius Olaru.”

“Raul was er vorig seizoen al, hij kende een heel goede voorbereiding en is klaar om te knokken voor zijn plek. We hebben onze kansen, maar we moeten op 100% spelen. We weten ook dat het veld daar lastig zal zijn. Stap voor stap: nu eerst dinsdag, en dan zien we wel,” besloot Mac Allister.