Nieuwe regel meteen bepalend bij Beerschot-Zulte Waregem, Jelle Vossen mist ultieme kans vanop de stip

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe regel meteen bepalend bij Beerschot-Zulte Waregem, Jelle Vossen mist ultieme kans vanop de stip
Foto: © photonews
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Beerschot sloot zijn voorbereiding af met een bewogen 2-2 tegen Zulte Waregem in de Memorial Marc Steenackers. Twee keer greep Mo Messoudi naar een challenge, waarna Jelle Vossen diep in de slotfase de kans op de zege liet liggen door vanop de stip op de paal te trappen.

Beerschot heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van het nieuwe seizoen afgesloten met een 2-2-gelijkspel tegen Zulte Waregem. De partij stond in het teken van de jaarlijkse Memorial Marc Steenackers, waarmee de club haar voormalige bestuurslid herdenkt dat in 2017 om het leven kwam bij een verkeersongeval. Zulte Waregem nam de trofee uiteindelijk mee na strafschoppen.

De bezoekers kwamen na een kwartier op voorsprong. Nadat de scheidsrechter naar de stip wees, maakte Beerschot-coach Mo Messoudi gebruik van een challenge. Trainers in de Challenger Pro League kunnen vanaf dit seizoen een beslissing laten herbekijken wanneer ze twijfelen aan het oordeel van de ref. De beelden brachten geen verandering: de penalty bleef staan en Tobias Hedl zette Zulte Waregem op 0-1.

Zulte Waregem baas voor de rust

Vijf minuten later leek Istvan Atrok de voorsprong te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor het halfuur lukte het hem alsnog. Beerschot vond weinig openingen en keek tegen een 0-2-achterstand aan.

Jelle Vossen probeerde voor de pauze nog te milderen met een lob, maar de doelman van Zulte Waregem liet zich niet verrassen. Meteen na de rust kantelde het wedstrijdbeeld wel. Sem Audoor bracht Beerschot op aangeven van Wright-Phillips snel terug tot 1-2.

Challenge levert Beerschot nog een penalty op

De thuisploeg speelde daarna met veel meer overtuiging. In de 71ste minuut werkte invaller Toshio Lake de gelijkmaker tegen de netten. Beerschot leek zelfs nog op weg naar de overwinning toen Jordanov ongeveer tien minuten voor tijd in het strafschopgebied ten val kwam.

De scheidsrechter liet aanvankelijk doorspelen, maar Messoudi zette opnieuw zijn challenge in. Na het bekijken van de beelden ging de bal alsnog op de stip. Vossen kreeg de kans om de comeback volledig te maken, maar trapte zijn strafschop tegen de paal.

Daardoor bleef het na negentig minuten 2-2. In de daaropvolgende strafschoppenreeks trok Zulte Waregem aan het langste eind en mocht het de Memorial Marc Steenackers mee naar huis nemen.

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