OFFICIEEL: Dender plukt middenvelder weg bij STVV

Na zes seizoenen bij STVV kiest Adam Nhaili voor een tijdelijke stap naar FCV Dender. De 20-jarige aanvallende middenvelder hoopt in de Challenger Pro League meer speelminuten te verzamelen, terwijl Dender ook een aankoopoptie voor de Belg heeft bedongen.

Adam Nhaili verlaat STVV tijdelijk (?) en gaat zijn ontwikkeling voortzetten bij FCV Dender. De 20-jarige Belg wordt voor één seizoen uitgeleend aan de club uit de Challenger Pro League. Dender bedong ook een aankoopoptie, waardoor de samenwerking na de huurperiode definitief kan worden gemaakt.

Voor Nhaili betekent de transfer vooral een kans op meer speelminuten. Bij STVV slaagde hij er de voorbije jaren wel in om de stap naar de A-kern te zetten, maar een vaste plaats in het eerste elftal zat er voorlopig niet in. In totaal kwam hij 14 keer in actie voor de hoofdmacht van de Kanaries. Daarin gaf hij drie assists.

Sterke cijfers bij STVV Youth

De aanvallende middenvelder liet vooral bij STVV Youth zien dat hij geregeld beslissend kan zijn. In 27 wedstrijden scoorde hij 13 keer. Die cijfers brachten hem dichter bij de eerste ploeg, maar de concurrentie op Stayen maakte het moeilijk om structureel minuten te verzamelen.

STVV nam Nhaili in 2020 over uit de jeugdopleiding van Standard. Drie jaar later volgde zijn officiële debuut bij de eerste ploeg. Sindsdien wisselde hij wedstrijden bij de A-kern af met optredens voor het beloftenelftal.

Op de clubwebsite bevestigde STVV dat Nhaili nu op huurbasis naar Dender trekt. Zijn contract in Sint-Truiden loopt nog tot juni 2028. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 150.000 euro.





Dender krijgt ook aankoopoptie

De aankoopoptie geeft Dender de mogelijkheid om na dit seizoen langer met Nhaili door te gaan. Voor de speler zelf is het vooral belangrijk dat hij opnieuw een omgeving krijgt waarin hij meer wedstrijden kan spelen en zich verder kan tonen op profniveau.

Na zes seizoenen bij STVV begint hij zo aan een nieuw hoofdstuk. Hij arriveerde er als jeugdspeler en werkte zich op tot de eerste ploeg, maar kiest nu voor een tijdelijke stap naar de Challenger Pro League. Daar krijgt hij de kans om zijn goede cijfers bij STVV Youth ook op een hoger niveau om te zetten in doelpunten en assists.