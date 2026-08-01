OFFICIEEL: Dender plukt middenvelder weg bij STVV

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
OFFICIEEL: Dender plukt middenvelder weg bij STVV
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Na zes seizoenen bij STVV kiest Adam Nhaili voor een tijdelijke stap naar FCV Dender. De 20-jarige aanvallende middenvelder hoopt in de Challenger Pro League meer speelminuten te verzamelen, terwijl Dender ook een aankoopoptie voor de Belg heeft bedongen.

Adam Nhaili verlaat STVV tijdelijk (?) en gaat zijn ontwikkeling voortzetten bij FCV Dender. De 20-jarige Belg wordt voor één seizoen uitgeleend aan de club uit de Challenger Pro League. Dender bedong ook een aankoopoptie, waardoor de samenwerking na de huurperiode definitief kan worden gemaakt.

Voor Nhaili betekent de transfer vooral een kans op meer speelminuten. Bij STVV slaagde hij er de voorbije jaren wel in om de stap naar de A-kern te zetten, maar een vaste plaats in het eerste elftal zat er voorlopig niet in. In totaal kwam hij 14 keer in actie voor de hoofdmacht van de Kanaries. Daarin gaf hij drie assists.

Sterke cijfers bij STVV Youth

De aanvallende middenvelder liet vooral bij STVV Youth zien dat hij geregeld beslissend kan zijn. In 27 wedstrijden scoorde hij 13 keer. Die cijfers brachten hem dichter bij de eerste ploeg, maar de concurrentie op Stayen maakte het moeilijk om structureel minuten te verzamelen.

STVV nam Nhaili in 2020 over uit de jeugdopleiding van Standard. Drie jaar later volgde zijn officiële debuut bij de eerste ploeg. Sindsdien wisselde hij wedstrijden bij de A-kern af met optredens voor het beloftenelftal.

Op de clubwebsite bevestigde STVV dat Nhaili nu op huurbasis naar Dender trekt. Zijn contract in Sint-Truiden loopt nog tot juni 2028. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 150.000 euro.

Dender krijgt ook aankoopoptie

De aankoopoptie geeft Dender de mogelijkheid om na dit seizoen langer met Nhaili door te gaan. Voor de speler zelf is het vooral belangrijk dat hij opnieuw een omgeving krijgt waarin hij meer wedstrijden kan spelen en zich verder kan tonen op profniveau.

Na zes seizoenen bij STVV begint hij zo aan een nieuw hoofdstuk. Hij arriveerde er als jeugdspeler en werkte zich op tot de eerste ploeg, maar kiest nu voor een tijdelijke stap naar de Challenger Pro League. Daar krijgt hij de kans om zijn goede cijfers bij STVV Youth ook op een hoger niveau om te zetten in doelpunten en assists.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
FCV Dender EH
Adam Nhaili

Meer nieuws

OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen

OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen

14:20
OFFICIEEL: Union heeft zijn nieuwe doelman beet

OFFICIEEL: Union heeft zijn nieuwe doelman beet

14:10
7
Anderlecht opent gesprekken voor nieuwe linksachter

Anderlecht opent gesprekken voor nieuwe linksachter

13:44
Grote strijd losgebarsten: Italië moet harde stadionkeuzes maken voor het EK 2032

Grote strijd losgebarsten: Italië moet harde stadionkeuzes maken voor het EK 2032

13:30
Opvallende beslissing: grootste voetbalforum bant transfergoeroe Fabrizio Romano als bron

Opvallende beslissing: grootste voetbalforum bant transfergoeroe Fabrizio Romano als bron

13:00
4
Anderlecht informeert naar middenvelder die Wouter Vrancken net uitschakelde

Anderlecht informeert naar middenvelder die Wouter Vrancken net uitschakelde

12:30
JPL-seizoen is nog niet begonnen of daar is de eerste boycot al: "Wij zijn geen beesten"

JPL-seizoen is nog niet begonnen of daar is de eerste boycot al: "Wij zijn geen beesten"

11:58
10
Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

11:02
Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer

Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer

10:34
KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen

KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen

10:00
Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika

Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika

09:30
11
Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

09:00
Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit Reactie

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit

08:00
🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert Reactie

🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert

07:20
43
PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar

PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar

08:33
10
OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

07:30
FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

07:43
6
Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

06:30
3
Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken? Analyse

Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken?

07:00
1
Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa Reactie

Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa

23:50
3
Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht" Reactie

Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht"

23:23
4
De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

06:00
5
Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

23:00
13
Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

05:30
2
Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

22:38
KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

21:30
11
🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

22:00
Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

21:00
2
DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

20:30
DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

19:20
Doku laat zich helemaal gaan

Doku laat zich helemaal gaan

20:00
7
DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

18:00
Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

18:40
Live. Transfernieuws 1/8

Live. Transfernieuws 1/8

00:00
Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

17:30
PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

16:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over JPL-seizoen is nog niet begonnen of daar is de eerste boycot al: "Wij zijn geen beesten" TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Club Brugge - Union SG: 1-1 TatstOn TatstOn over Opvallende beslissing: grootste voetbalforum bant transfergoeroe Fabrizio Romano als bron Andreas2962 Andreas2962 over FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door CringeMedia CringeMedia over ‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’ JaKu JaKu over De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste JaKu JaKu over Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League El Pulga El Pulga over Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL wilmabar123 wilmabar123 over Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved