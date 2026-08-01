OFFICIEEL: KV Mechelen krijgt vijf miljoen euro, transfer verdediger helemaal rond

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: KV Mechelen krijgt vijf miljoen euro, transfer verdediger helemaal rond
Foto: © photonews
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Redouane Halhal trekt naar Italië. Hij zal er tekenen bij Venezia en ook KV Mechelen gaat daar veel beter van worden. De Kakkers halen niet minder dan vijf miljoen euro op voor de verdediger en kunnen daarmee op zoek naar versterking.

Johan Walckiers

Transfer van Redouane Halhal is officieel: KV Mechelen ziet verdediger naar Venezia vertrekken

De transfer van Redouane Halhal is nu ook officieel afgerond. De 23-jarige centrale verdediger verlaat KV Mechelen en zet zijn carrière verder bij het Italiaanse Venezia. De Marokkaanse international ondertekende een contract tot de zomer van 2030.

Halhal maakte vorig seizoen indruk bij Malinwa met 34 wedstrijden, één doelpunt en twee assists. Zijn sterke prestaties leverden hem niet alleen een vaste plaats op bij KV Mechelen, maar ook speelminuten op het WK met Marokko, waar hij twee wedstrijden volledig afwerkte.

"Sportief directeur Antonelli stelde me een ambitieus project voor dat me meteen overtuigde", reageerde Halhal op de clubwebsite van Venezia. "Ik ben erg blij om hier te zijn en kijk ernaar uit om voor de supporters te spelen. Ik zal alles geven om het vertrouwen van de club terug te betalen."

Redouane Halhal trekt naar Italië. Hij zal er tekenen bij Venezia en ook KV Mechelen gaat daar veel beter van worden. De Kakkers halen niet minder dan vijf miljoen euro op voor de verdediger en kunnen daarmee op zoek naar versterking.

Redouane Halhal is deze zomer op weg naar de uitgang bij KV Mechelen. De Marokkaanse verdediger speelde zich afgelopen seizoen stevig in de kijker bij Malinwa en dat heeft nu ook zijn vruchten afgeworpen, zoveel is duidelijk.

Verschillende teams uit Italië en Frankrijk zouden Halhal op de voet hebben gevolgd de voorbije weken en maanden. De 23-jarige centrale verdediger heeft het voorbije jaar een opvallende sprong gemaakt, nadat hij in 2024 transfervrij werd binnengehaald.

KV Mechelen ziet verdediger voor vijf miljoen vertrekken

Venezia lijkt het nu te gaan halen voor de verdediger, die zelf ook droomde van een stap hogerop en die op die manier ook lijkt te krijgen. Na zijn ervaring in de Jupiler Pro League kan hij die nu gaan opdoen in de Italiaanse competitie.



KV Mechelen haalde Halhal in de zomer van 2024 transfervrij binnen. Meteen daarna werd hij uitgeleend aan Helmond Sport, waar hij in Nederland 32 wedstrijden speelde en één keer scoorde. Afgelopen seizoen greep hij zijn kans bij Malinwa. Hij kwam 34 keer in actie, scoorde één doelpunt en gaf twee assists.

Venezia legt vijf miljoen euro op tafel voor Redouane Halhal

Intussen is Halhal ook international van Marokko. In maart 2026 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg. Ondertussen staat zijn teller al op vijf caps. Op het WK kreeg hij bovendien ook minuten. Halhal speelde twee keer 90 minuten, tegen Haïti en Canada. Dat soort ervaring doet zijn profiel alleen maar interessanter worden voor buitenlandse clubs.

Zijn contract bij KV Mechelen liep nog tot juni 2027. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 5 miljoen euro. Dat is ook het bedrag dat Venezia volgens Voetbalkrant.com op tafel zal leggen om de speler los te weken Achter de Kazerne.

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