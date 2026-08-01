OFFICIEEL: KV Mechelen krijgt vijf miljoen euro, transfer verdediger helemaal rond

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Redouane Halhal trekt naar Italië. Hij zal er tekenen bij Venezia en ook KV Mechelen gaat daar veel beter van worden. De Kakkers halen niet minder dan vijf miljoen euro op voor de verdediger en kunnen daarmee op zoek naar versterking.