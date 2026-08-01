OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen
Foto: © photonews
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RWDM heeft op het nippertje een nieuwe toekomst gevonden. De Brusselse club maakte zaterdag officieel bekend dat Thierry Dailly de aandelen opnieuw overneemt en opnieuw de enige eigenaar wordt van de traditieclub.

Daarmee komt er voorlopig een einde aan maanden van onzekerheid en een dreigende verdwijning van de club. De voorbije periode was bijzonder woelig voor RWDM.

Na de degradatie uit het profvoetbal kwam de club in zwaar financieel vaarwater terecht nadat eigenaar John Textor, de Amerikaanse zakenman die ook betrokken is bij onder meer Olympique Lyon en Botafogo, zich terugtrok. Zonder nieuwe investeerder dreigde RWDM zelfs richting faillissement te gaan.

Dailly grijpt opnieuw in bij RWDM

Terwijl verschillende pistes werden onderzocht, bleef er achter de schermen één man vechten voor het voortbestaan van de Molenbeekse club: Thierry Dailly. De voormalige voorzitter was de voorbije weken bezig met een overname, maar die onderhandelingen verliepen bijzonder moeizaam.

Vooral de houding van Textor zorgde ervoor dat de verkoop lange tijd onzeker bleef. De gesprekken leken zelfs vast te lopen, waardoor de toekomst van RWDM opnieuw aan een zijden draadje hing.

Uiteindelijk kwam er vrijdagavond toch witte rook. De overname werd afgerond en Dailly neemt opnieuw de volledige controle over de club. Hij wordt niet alleen opnieuw aandeelhouder, maar keert ook terug als voorzitter.

Nieuwe start na moeilijke maanden

De terugkeer van Dailly moet RWDM opnieuw stabiliteit geven na een turbulente periode. De club zakte sportief weg en speelt komend seizoen op amateurniveau, maar krijgt dankzij deze overname opnieuw perspectief.

Dailly was eerder jarenlang een belangrijk gezicht binnen RWDM en speelde een grote rol in de heropbouw van de club na de herstart. Nu wacht hem opnieuw een zware opdracht: de financiële situatie saneren, de clubstructuur herstellen en RWDM opnieuw richting het profvoetbal loodsen.

Voor de supporters betekent de overname vooral dat de historische Brusselse club blijft bestaan. Na maanden van onzekerheid is er eindelijk opnieuw perspectief op Molenbeek.

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