OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

Standard heeft zijn nieuwe flankaanvaller officieel beet. Sylvester Jasper komt na een sterk seizoen in Servië naar Sclessin, tekent tot 2029 en moet met zijn snelheid, één-tegen-éénacties en polyvalentie extra dreiging brengen in de ploeg van Vincent Euvrard.

Zijn komst stond al vast. Vincent Euvrard had de transfer eerder deze week al bevestigd na de oefenwedstrijd van Standard tegen Arminia Bielefeld, die de Rouches met 1-0 wonnen. Sylvester Jasper, een 24-jarige Bulgaarse flankaanvaller die in Engeland werd geboren en werd opgeleid bij QPR en Fulham, zou naar Sclessin komen.

Euvrard keek uit naar zijn komst. "Het is een flankspeler die sterk is in één-tegen-éénsituaties. Hij kan op links buitenom gaan en een voorzet afleveren, maar ook naar binnen komen en zelf uithalen. Hij kan eveneens op rechts spelen, al liet hij op de linkerflank zijn beste kwaliteiten zien", vertelde de Luikse trainer.

De transfer is nu ook officieel. Jasper tekende bij Standard een contract tot 2029. Hij komt over van FK Železničar Pančevo, een club uit de Servische hoogste klasse waar hij sinds vorige zomer actief was. Jasper kende er een sterk seizoen. In 34 wedstrijden scoorde hij zeven keer en gaf hij evenveel assists. Ook het nieuwe seizoen begon hij goed, met een assist op de openingsspeeldag.

Marc Wilmots stelt Jasper voor

Sportief directeur Marc Wilmots omschreef de nieuwkomer als een speler met interessante statistieken. "Sylvester werd vorig seizoen opgenomen in het elftal van het jaar in Servië. Hij heeft snelheid, is sterk in acties en kan in de omschakeling goed terrein winnen. Hij geeft onze technische staf extra mogelijkheden", aldus Wilmots op de clubwebsite.

Jasper kwam in het verleden uit voor Fulham, waar hij drie wedstrijden voor de eerste ploeg speelde. Daar leerde hij ook Marlon Fossey kennen, met wie hij nu opnieuw zal samenwerken bij Standard.





Op internationaal vlak kwam Jasper aanvankelijk uit voor de Engelse jeugdploegen. Later koos hij voor Bulgarije. Hij speelde al voor de Bulgaarse U21, maar wacht nog op zijn debuut voor de nationale A-ploeg.

"Na een goed seizoen in Servië kijk ik ernaar uit om een volgende stap in mijn carrière te zetten", reageerde Jasper. "Ik denk dat het project van Standard goed aansluit bij wat ik nu zoek. Ik kan niet wachten om aan deze mooie uitdaging te beginnen."