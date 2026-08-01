OFFICIEEL: Union heeft zijn nieuwe doelman beet
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Union SG blijft met man en macht werken aan de komst van een nieuwe doelman. Na het vertrek van Kjell Scherpen willen de Brusselaars zo snel mogelijk een opvolger vastleggen. Daarbij is naast Hervé Koffi nu ook een nieuwe naam opgedoken: de Japanse international Keisuke Osako.
Hervé Koffi tekende bij Union
Union Saint-Gilloise heeft zijn nieuwe doelman beet. De Brusselaars kondigen de komst van Hervé Koffi aan. De 26-jarige international uit Burkina Faso komt over van het Franse RC Lens en tekent bij Union nadat hij vorig seizoen op huurbasis bij Angers uitgroeide tot een vaste waarde tussen de palen.
Bij Angers stond Koffi in de Ligue 1 regelmatig onder de lat en hield hij tien keer zijn netten schoon. De doelman kent het Belgische voetbal bovendien goed: voor zijn Franse avontuur speelde hij meer dan honderd wedstrijden in de Jupiler Pro League voor Moeskroen en Sporting Charleroi. Bij die laatste club was hij nog ploegmaat van de huidige Union-middenvelder Adem Zorgane.
Koffi kijkt alvast uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben heel blij en trots om vandaag een speler van Union te worden. Ik heb in het verleden meerdere keren tegen deze club gespeeld en het voelde altijd als een echte familie. Ik ben dan ook verheugd om nu deel uit te maken van die familie", klinkt het. "Dit is een club met een geweldige geschiedenis, maar ook met een indrukwekkend verhaal in de voorbije jaren. Ik hoop daar mijn bijdrage aan te leveren. Union is op dit moment de juiste stap in mijn carrière."
Tune in. New phenomenon incoming. 📡 pic.twitter.com/61j1254MZn— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 1, 2026
Hervé Koffi is al bij Union
Hervé Koffi wordt zonder ongelukken de nieuwe doelman van Union. Hij was al op het oefencomplex. Union wil zijn nieuwe doelman vandaag nog kunnen inschrijven op de Europese lijst voor de CL-voorrondematchen tegen Bodo Glimt.
Union SG blijft met man en macht werken aan de komst van een nieuwe doelman. Na het vertrek van Kjell Scherpen willen de Brusselaars zo snel mogelijk een opvolger vastleggen. Daarbij is naast Hervé Koffi nu ook een nieuwe naam opgedoken: de Japanse international Keisuke Osako.
De 27-jarige doelman staat momenteel onder contract bij Sanfrecce Hiroshima, een van de topclubs in de Japanse J1 League. Osako groeide er de voorbije jaren uit tot een vaste waarde en schopte het ondertussen ook tot Japans international. Hij verzamelde al elf interlands en maakte bovendien deel uit van de Japanse selectie op het afgelopen WK.
Hoewel hij tijdens dat toernooi niet de onbetwiste nummer één was, bevestigde zijn selectie wel zijn status als een van de beste doelmannen van Japan. Bij Sanfrecce Hiroshima speelde hij al meer dan tweehonderd wedstrijden, won hij verschillende prijzen en deed hij ook heel wat internationale ervaring op in de AFC Champions League.
Complete doelman past in profiel van Union
Osako staat bekend als een moderne doelman. Hij is sterk op de lijn, beschikt over uitstekende reflexen en voelt zich comfortabel met de bal aan de voet. Net dat laatste is een eigenschap waar Union veel belang aan hecht. De Brusselaars bouwen al jaren van achteruit op en zoeken een keeper die daarin een belangrijke rol kan spelen.
De Belgische vicekampioen volgt de Aziatische markt bovendien al langer en ziet er geregeld interessante opportuniteiten opduiken. Osako past dan ook perfect binnen het profiel waar de sportieve cel naar op zoek is.
Toch lijkt de Japanner voorlopig niet bovenaan het verlanglijstje te staan.
Hervé Koffi blijft de eerste keuze
Die status is nog altijd weggelegd voor Hervé Koffi. De voormalige doelman van Sporting Charleroi geniet intern nog steeds de voorkeur. De Burkinees kent de Jupiler Pro League door en door en bewees tijdens zijn periode in België dat hij tot de betrouwbaarste doelmannen van de competitie behoort.
Voor Union zou Koffi dan ook een logische keuze zijn. Hij zou zich zonder lange aanpassingsperiode meteen kunnen inpassen in het systeem van David Hubert en beschikt bovendien over de nodige ervaring op het hoogste niveau.
De Brusselaars moeten ondertussen ook vaart maken. Union moet vandaag immers zijn Europese spelerslijst indienen voor de volgende voorronde. Wil de club een nieuwe doelman meteen kunnen inzetten in de Europese campagne, dan is snel handelen noodzakelijk. Dat verklaart meteen waarom meerdere pistes tegelijk worden bewandeld.
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