OHL krijgt zes goals om de oren en ook Antwerp gaat onderuit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OHL krijgt zes goals om de oren en ook Antwerp gaat onderuit
Foto: © photonews
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OH Leuven maakte er tegen Lille een open en bijzonder doelpuntenrijke oefenwedstrijd van. De Leuvenaars kwamen zelfs twee keer op voorsprong, maar na de rust liep de Franse topclub uit tot 3-6. Elders verloor Antwerp bij Millwall, terwijl SK Beveren dankzij Chris Lokesa wel won.

OH Leuven heeft in zijn voorbereiding een opvallend doelpuntenfestijn afgewerkt tegen Lille. De ploeg uit de Jupiler Pro League scoorde drie keer tegen de Franse topclub, maar slikte er zelf zes. Het duel eindigde zo op 3-6, na een wedstrijd waarin OHL voor de rust en meteen na de pauze telkens de leiding nam.

De Leuvenaars begonnen scherp en hielden Lille in de openingsfase goed bezig. Toch waren het de bezoekers die na 16 minuten op voorsprong kwamen. Tiago Santos ontsnapte op rechts en werkte vanuit een bijzonder scherpe hoek af. OHL reageerde een kwartier later. Ikwuemesi versierde een strafschop en zette die zelf om voor de 1-1.

OHL twee keer op voorsprong

Vlak voor de rust draaide Leuven de wedstrijd om. Na een uitgespeelde aanval viel de 2-1 in de blessuretijd. De voorsprong hield echter niet lang stand, want Olivier Giroud kopte enkele minuten later de gelijkmaker binnen op aangeven van Ngal’ayel Mukau (ex-KV Mechelen).

Ook na de pauze kwam OHL opnieuw sterk uit de kleedkamer. Een voorzet vanop rechts leidde snel tot de 3-2. Daarna nam Lille het duel over. Basar Önal maakte gelijk aan de tweede paal, waarna Ethan Mbappé de Fransen voor het eerst sinds de openingsfase opnieuw op voorsprong zette.

Lille loopt uit in slotfase

OHL slaagde er niet meer in om nog een derde keer terug te keren. Soriba Diaoune maakte er 3-5 van, terwijl Mbappé in de slotfase zijn tweede doelpunt van de namiddag scoorde. Daardoor liep de score nog op tot 3-6.

Ondanks de zware cijfers toonde Leuven aanvallend wel dat het kansen kan creëren tegen een sterke tegenstander. Vooral de drie doelpunten en de momenten waarop OHL de leiding nam, zullen uit de oefenmatch worden meegenomen.

Elders werkte ook Antwerp een oefenwedstrijd af. De Great Old verloor eerder op de dag met 1-0 op bezoek bij Millwall. SK Beveren boekte wel een overwinning. De Waaslanders versloegen FC Eindhoven met 1-0 dankzij het enige doelpunt van Chris Lokesa.

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