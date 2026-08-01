Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup
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Mark van Bommel begon zijn werk als bondscoach meteen langs de zijlijn. Tijdens de Supercup zag hij Club Brugge en Union SG strijden om de eerste prijs van het seizoen, met meerdere Rode Duivels en enkele mogelijke toekomstige internationals op het veld.

Mark van Bommel heeft vrijdagavond meteen een eerste indruk gekregen van het Belgische clubvoetbal in zijn nieuwe rol als bondscoach. De Nederlander zat in de tribune voor de Supercup tussen Club Brugge en Union SG, zijn eerste livewedstrijd sinds zijn aanstelling bij de Rode Duivels.

Club begon als landskampioen aan de wedstrijd, Union als bekerwinnaar. Lang bleef het evenwicht behouden, maar kort na de rust brak Nicolò Tresoldi de ban. De Duitse spits zette blauw-zwart op 1-0 en leek Club zo op weg te helpen naar de eerste prijs van het seizoen.

Vanaken, Mechele en Seys onder het vergrootglas

Voor Van Bommel was er genoeg om te bekijken. Bij Club Brugge kwamen met Brandon Mechele, Hans Vanaken en Joaquin Seys drie spelers in actie die al tot de Rode Duivels behoren. Vooral hun rol in een geladen wedstrijd als deze zal de nieuwe bondscoach hebben geïnteresseerd.

Vanaken blijft een vaste referentie op het middenveld, terwijl Mechele achterin zijn ervaring meebrengt. Seys vertegenwoordigt dan weer een jonger profiel. De Supercup gaf Van Bommel zo meteen de kans om verschillende generaties Belgische internationals in dezelfde ploeg aan het werk te zien.

Daarnaast kon hij ook andere spelers van dichtbij bekijken. Bij Union geldt Kamiel Van de Perre bijvoorbeeld als een interessant profiel. De middenvelder werd nog niet opgenomen bij de nationale ploeg, maar wedstrijden als deze bieden een bondscoach net de kans om spelers buiten de gebruikelijke selectie te beoordelen.

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Union slaat toe vanaf de stip

Club leek lange tijd op weg naar winst, maar in de 77e minuut bracht Kevin Mac Allister Union langszij. Omdat er in de Supercup geen verlengingen worden gespeeld, volgden meteen strafschoppen.

Daarin trok Union uiteindelijk aan het langste eind. Voor Van Bommel leverde de avond dus niet alleen een eerste blik op enkele Rode Duivels op, maar ook meteen een wedstrijd met spanning, een late gelijkmaker en een beslissing vanaf elf meter. Zijn eerste verplaatsing als bondscoach was daarmee allesbehalve vrijblijvend.

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