Opvallende beslissing: grootste voetbalforum bant transfergoeroe Fabrizio Romano als bron

Fabrizio Romano is al jaren dé referentie voor transfernieuws in het internationale voetbal. Met zijn iconische "Here we go" groeide de Italiaan uit tot een van de invloedrijkste journalisten op sociale media. Toch krijgt zijn reputatie nu een flinke deuk.

De moderators van de populaire Reddit-community r/soccer hebben beslist om zijn berichten niet langer toe te laten als bron.

De beslissing komt er na een lange periode van kritiek binnen de community. In een uitgebreide verklaring leggen de moderators uit dat Romano voortaan volledig geweerd wordt als bron voor transfernieuws op het forum.

Toenemende kritiek op werkwijze

Volgens de moderators is het vertrouwen in Romano de voorbije maanden steeds verder afgenomen. Ze stellen dat hij zich steeds vaker schuldig maakt aan twijfelachtige journalistieke praktijken en dat zijn exclusieve transfernieuws steeds zeldzamer wordt.

Daarnaast wijzen ze erop dat de transferjournalist volgens hen regelmatig informatie van andere reporters overneemt en die vervolgens als eigen nieuws naar buiten brengt. Omdat transfernieuws tegenwoordig razendsnel door verschillende media wordt verspreid, vinden de moderators dat Romano nog amper een unieke meerwaarde biedt.

Ook ethische bezwaren

De beslissing is niet alleen gebaseerd op journalistieke kritiek. De moderators verwijzen ook naar een aantal ethische bezwaren.



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Zo wordt Romano verweten dat hij de omstreden voetballer Mason Greenwood een platform gaf nadat diens zaak rond beschuldigingen van verkrachting en mishandeling veel ophef had veroorzaakt. Hoewel de aanklachten later werden ingetrokken, bleef de zaak bijzonder gevoelig.

Daarnaast kreeg Romano kritiek omdat hij volgens de moderators de tragische dood van Diogo Jota en diens broer André Silva gebruikte om extra bereik en inkomsten te genereren via zijn sociale mediakanalen.

Wat betekent dit?

Het verbod geldt specifiek voor r/soccer, met ruim zeven miljoen leden een van de grootste online voetbalgemeenschappen ter wereld. Berichten van Romano mogen daar voortaan niet langer worden gedeeld als bron.

Op andere delen van Reddit was Romano overigens al langer niet welkom. Verschillende clubspecifieke communities, waaronder die van Manchester United, hadden zijn berichten eerder al geweerd.

Voor Romano zelf zal de impact wellicht beperkt blijven. De Italiaan beschikt nog steeds over een gigantisch bereik, met ongeveer 48 miljoen volgers op Instagram en meer dan 28 miljoen op X. Toch is de beslissing opmerkelijk, omdat net de online voetbalgemeenschap jarenlang mee aan de basis lag van zijn wereldwijde populariteit.