PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar

Nog geen vier jaar na zijn vertrek bij Jong Genk lonkt voor Mika Godts al een transfer naar Paris Saint-Germain. De Belgische flankaanvaller sprak positief met Luis Campos, terwijl PSG en Ajax intussen rechtstreeks onderhandelen over een deal die snel rond kan komen.

Mika Godts staat plots voor een mogelijke toptransfer. Paris Saint-Germain heeft de gesprekken geopend om de 21-jarige Belgische flankaanvaller weg te halen bij Ajax. De Franse topclub ziet hem als extra optie op de flank, naast Maghnes Akliouche, wiens komst bijna rond zou zijn.

Volgens Fabrizio Romano heeft PSG zich intussen rechtstreeks bij Ajax gemeld. De clubs zijn aan het onderhandelen en ook met Godts zelf werd al gesproken. Luis Campos, de voetbaladviseur van PSG, zou de Belg persoonlijk overtuigd hebben van het project in Parijs. Godts werd bovendien al samen met Campos gespot, wat de geruchten alleen maar verder aanwakkerde.

Ajax wil hem niet zomaar kwijt

Voor Ajax komt de interesse op een lastig moment. De Amsterdammers wilden Godts graag behouden en zien hem als een belangrijke speler voor de komende jaren. Zijn contract loopt nog tot juni 2029, waardoor de club stevig in de onderhandelingen staat.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 35 miljoen euro. Over een concreet bod of een vraagprijs is voorlopig nog niets bekend, maar PSG zal wel diep in de buidel moeten tasten.

Godts maakte sinds zijn komst naar Amsterdam grote stappen. In januari 2023 verliet hij Genk, waar hij voor Jong Genk uitkwam, voor Ajax. Daar groeide hij uit tot een vaste waarde bij de eerste ploeg. Als linksvoor verzamelde hij 113 wedstrijden, waarin hij 25 keer scoorde en 27 assists gaf.





Van Jong Genk naar Parijs?

Zijn ontwikkeling ging bijzonder snel. Nog geen vier jaar geleden speelde Godts in Limburg bij Jong Genk, nu praat hij over een overstap naar een van de grootste clubs van Europa. PSG ziet in hem een speler met snelheid, dreiging en nog veel groeimarge.

Het nieuws kwam onverwacht, maar de situatie lijkt snel te evolueren. Godts zou zelf graag naar Parijs trekken en de gesprekken tussen beide clubs zijn begonnen. Ajax wilde hem houden, maar weet intussen dat PSG concrete stappen zet. Als de clubs elkaar vinden over de prijs, ligt een transfer steeds meer voor de hand.