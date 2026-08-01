Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

Club Brugge en Union SG speelden vrijdagavond tegen elkaar om de Volkswagen Supercup. Dat leverde uiteindelijk een 1-1 gelijkspel op na 90 minuten en dus moesten strafschoppen het verschil maken. Een jongeling maakte ondertussen wel meteen indruk.

Gelukkige verjaardag, Tian Nai Koren. De jonge speler van Club NXT werd op 31 juli ondertussen zeventien jaar. En dat mocht hij vieren met een korte invalbeurt in de Volkswagen Supercup tussen zijn Club Brugge en Union SG.

Tian Nai Koren is een enorm talent. De aanvallende middenvelder van blauw-zwart, die nog maar aan het begin van zijn carrière staat, droomt groots. Een paar maanden geleden gaf hij al aan dat hij ooit de Ballon d'Or wilde winnen.

Tian Nai Koren heeft wel héél veel ambitie

"Sommige mensen lachen als ik die ambitie uitspreek ... Maar ik gelóóf erin. Momenteel ben ik nog ver van die droom verwijderd, maar ik zal er alles aan doen om er elke dag dichterbij te komen. Bij Club Brugge is mijn grote doel te debuteren voor het eerste elftal. Later zou ik, net zoals mijn vader, in de Premier League willen spelen", klonk het enkele maanden geleden al.

Het eerste doel is ondertussen afgevinkt, want in de Supercup mocht hij in de 88e minuut invallen als vervanger van Cisse Sandra. En zo kreeg hij een dikke vijf minuten - blessuretijd inclusief - om nog te proberen het verschil te maken.

Jonge Sloveen Tian Nai Koren maakt meteen indruk voor Club Brugge

Het verschil maken zou niet lukken, want we kregen strafschoppen die door Union SG uiteindelijk met 4-5 werden gewonnen. Maar indruk maken? Dat lukte de piepjonge Sloveen wél. Heel wat supporters hadden het meteen in de smiezen: Tian Nai Koren is er eentje om in de gaten te houden.



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"Invalbeurt van Tian Nai Koren was 5 minuten en toonde meteen waarom hij zo’n groot talent is", aldus een supporter op X. "Hij gaat iedereen echt choqueren dit seizoen", klonk het nog. We lijsten graag een aantal van de berichten op X op voor u.

Koren il va tellement choqué la Belgique cette saison #CLUUSG — Thomas 👑 🇧🇪 (@FCLeBelge) July 31, 2026

Invalbeurt van Tian Nai Koren was 5 minuten en toonde meteen waarom hij zo’n groot talent is. — ⭐️Yang ⭐️ (@yangscout) July 31, 2026