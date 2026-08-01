UEFA haalt zwaar uit naar FIFA na U-bocht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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UEFA haalt zwaar uit naar FIFA na U-bocht
Foto: © photonews
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De storm rond Gianni Infantino is nog lang niet gaan liggen. Hoewel de FIFA-voorzitter zijn controversiële plan om een minderheidsbelang in het WK en andere FIFA-competities aan private investeerders te verkopen introk, blijft de kritiek bijzonder scherp.

UEFA spaart de wereldvoetbalbond allerminst en stelt zelfs openlijk dat Infantino het vertrouwen van een groot deel van de voetbalwereld kwijt is.

Het omstreden voorstel zorgde de voorbije dagen voor een ongeziene crisis binnen het internationale voetbal. FIFA wilde een vijfde van een nieuw commercieel vehikel, dat de Wereldbekers en andere grote tornooien zou beheren, verkopen aan een Amerikaans investeringsconsortium. Dat plan stuitte echter op massaal verzet.

UEFA dreigde samen met zijn 55 lidbonden zelfs met een boycot van alle FIFA-competities, waaronder het WK. Ook de Noord- en Centraal-Amerikaanse confederatie CONCACAF en de Aziatische voetbalbond AFC schaarden zich achter dat protest. Uiteindelijk besloot Infantino vrijdag de plannen volledig in te trekken.

"Geheime achterkamerpolitiek"

Daarmee is de kous volgens UEFA echter niet af. In een bijzonder scherp communiqué haalt de Europese voetbalbond vernietigend uit naar de FIFA-top.

"We kunnen niet blijven doorgaan met geheime plannen die in sneltempo achter gesloten deuren worden voorbereid door anonieme personen en waarvan het nut voor het voetbal hoogst twijfelachtig is", klinkt het.

UEFA wil de komende weken samen met de nationale bonden en andere confederaties onderzoeken hoe dit dossier überhaupt zo ver heeft kunnen komen. Daarbij wordt niets uitgesloten. "Geen enkele optie mag taboe zijn", luidt het veelzeggend.

Vertrouwen volledig weg

Nog opvallender is de persoonlijke aanval op Infantino. Volgens UEFA heeft de Zwitser niet alleen het vertrouwen van Europa verloren.

"De huidige FIFA-leiding heeft niet alleen het vertrouwen van UEFA verloren, maar ook dat van vele andere leden van de wereldwijde voetbalfamilie."

Ook de Engelse voetbalbond FA schaarde zich zaterdag volledig achter het standpunt van UEFA en pleitte voor een grondige hervorming van het bestuur van de FIFA. Volgens de FA moet de wereldvoetbalbond opnieuw transparant worden geleid en uitsluitend handelen in het belang van alle 211 aangesloten landen.

Toekomst van Infantino onder druk

Infantino is sinds 2016 voorzitter van de FIFA en wil zich in maart 2027 herkiesbaar stellen voor een nieuwe ambtstermijn. Tijdens de crisis zou zijn toekomst volgens verschillende internationale media ook intern ter discussie zijn gesteld.

UEFA besluit dat het intrekken van het investeringsplan slechts een eerste stap is. "Dit is een overwinning voor het voetbal, maar het verhaal eindigt hier niet. Het voorstel is van tafel, maar het herstellen van het vertrouwen in de FIFA moet nu pas beginnen."

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