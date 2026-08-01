Wordt Godts vierde duurste Belg ooit? Ajax vraagt grootste transferprijs na... Frenkie de Jong

Mika Godts lijkt op weg naar een absolute toptransfer. Paris Saint-Germain heeft de onderhandelingen met Ajax officieel geopend en wil de Belgische flankaanvaller nog deze zomer naar de Franse hoofdstad halen.

De gesprekken tussen beide clubs zijn volop aan de gang en in Parijs heerst het optimisme dat een akkoord haalbaar is. Ook de speler zelf heeft zijn keuze al gemaakt. Godts heeft groen licht gegeven voor een overstap naar de Champions League-winnaar en is bereid om de persoonlijke voorwaarden te aanvaarden zodra Ajax en PSG een overeenkomst bereiken.

Ajax mikt op 60 miljoen euro

De grootste struikelblok blijft voorlopig de transfersom. Ajax vraagt naar verluidt zo'n 60 miljoen euro voor de 21-jarige Belg, die nog een langdurig contract heeft in Amsterdam.

De Nederlandse topclub wilde Godts lange tijd absoluut behouden, maar beseft dat de interesse van PSG bijzonder concreet is geworden. Sportief directeur Luis Campos zou de onderhandelingen persoonlijk trekken en de Belg overtuigd hebben van het sportieve project van de Parijzenaars.

PSG ziet Godts als een van de speerpunten voor de toekomst en als een speler die perfect past binnen de visie van trainer Luis Enrique.

Meteen bij de duurste Belgen ooit

Mocht PSG effectief 60 miljoen euro op tafel leggen, dan schrijft Godts meteen geschiedenis. Hij zou daarmee de vierde duurste Belgische transfer aller tijden worden.



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Alleen Romelu Lukaku (84,7 miljoen euro), Kevin De Bruyne (76 miljoen euro) en Jérémy Doku (65 miljoen euro) zouden dan nog voor hem staan. Godts zou onder meer Charles De Ketelaere voorbijsteken, die in 2022 voor ongeveer 37,5 miljoen euro van Club Brugge naar AC Milan trok.

Daarnaast zou hij ook de duurste Belgische speler ooit worden die rechtstreeks vanuit de Eredivisie wordt verkocht.

Ook Ajax doet gouden zaak

Voor Ajax zou het opnieuw een enorme financiële meevaller zijn. De Amsterdammers haalden Godts begin 2023 voor ongeveer één miljoen euro weg bij Racing Genk. Amper enkele jaren later kan die investering dus uitgroeien tot een van de meest lucratieve deals uit de recente clubgeschiedenis.

Met een transfersom van 60 miljoen euro zou Godts weliswaar niet de duurste uitgaande transfer ooit van Ajax worden – die eer blijft voorlopig weggelegd voor Antony en Frenkie de Jong – maar hij zou zich wel meteen in de top van de grootste verkopen uit de geschiedenis van de Nederlandse topclub nestelen.

Ook voor Racing Genk is de ontwikkeling niet onbelangrijk. Godts zou uitgroeien tot de duurste ex-Genk-speler ooit bij een volgende transfer en nog maar eens bewijzen hoeveel toptalent de Limburgse jeugdopleiding blijft voortbrengen.

Europese top kiest voor Belg

Dat Godts deze zomer een stap hogerop zou zetten, hing al langer in de lucht. De Rode Duivel werd de voorbije maanden gelinkt aan verschillende Europese topclubs, waaronder Arsenal, Chelsea, FC Barcelona, Juventus, AC Milan en AS Roma.

Toch lijkt PSG nu de beste papieren in handen te hebben. De onderhandelingen lopen, de speler heeft zijn jawoord gegeven en als beide clubs elkaar vinden over de transfersom, lijkt een van de spectaculairste transfers van deze zomer én een van de grootste Belgische transfers ooit een feit.