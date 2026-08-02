Analyse Werk aan de winkel voor KAA Gent? Hoe Europees voetbal een vloek én zegen is

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
| 1 reacties
Werk aan de winkel voor KAA Gent? Hoe Europees voetbal een vloek én zegen is
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1894

KAA Gent omzeilde zijn eerste Europese klip na strafschoppen tegen LNZ Cherkasy. Toch heeft het nog werk voor de boeg als het er dit seizoen ook echt zal willen staan. Coach en spelers waren niet te beroerd om dat toe te geven.

Bij momenten leek het KAA Gent van dit seizoen - ondanks toch wel wat nieuwkomers - toch verdacht veel op dat van vorig seizoen. Davy Roef als held van de avond en verder veel aanvallende onmacht en weinig kansen of efficiëntie? Dat hebben we nog gezien.

210 minuten lang geen goal bij elkaar gevoetbald krijgen tegen LNZ Cherkasy? Neen, dat doet niet meteen het beste vermoeden. "We zijn nog op zoek naar automatismen", aldus Rik De Mil, Momodou Sonko, Davy Roef en welke speler je het ook zou mogen vragen.

Automatismen van belang voor KAA Gent?

"Cherkasy is een zeer stugge tegenstander", aldus de coach. Hij verwacht dan ook dat het voetbal van IFK Göteborg de Buffalo's mogelijk meer zou moeten kunnen liggen dan dat van het team uit Oekraïne. Maar hij was ook niet blind voor de eigen tekortkomingen.

Het is nu eenmaal een gegeven dat het tempo en het niveau omhoog moet bij Gent. Het seizoen is natuurlijk nog maar pas begonnen. En dan is het niet makkelijk als de voorbereiding 'verstoord' wordt door de Europese wedstrijden.

KAA Gent zal moeten blijven werken

Een paar goede trainingsweken zou kunnen helpen, maar die gaan er nu niet helemaal komen. Een tripje naar Zweden staat volgende week op het programma en dat zal toch ook opnieuw een impact hebben op de zaak. Dat beseft ook de coach, al gaat het in deze fase ook over resultaten halen en rondes overleven.

Het groeien qua ploeg en het bouwen aan automatismen zal dan voor daarna zijn. Maar het moet in ieder geval beter, ook voetballend gezien. "We weten dat we na vandaag hard moeten blijven werken om ons niveau te halen, want volgende week is er al opnieuw een uitdaging. We blijven elke dag werken", aldus nog Davy Roef.

 
1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Momodou Sonko

Meer nieuws

Geen minuut voor Club Brugge, toch levert aanvaller meteen 3,5 miljoen euro op

Geen minuut voor Club Brugge, toch levert aanvaller meteen 3,5 miljoen euro op

09:00
Christos Tzolis ontploft meteen bij Arsenal

Christos Tzolis ontploft meteen bij Arsenal

08:20
Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken

Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken

07:00
2
OFFICIEEL: Lommel slaat opnieuw toe en huurt tweede speler van Manchester City

OFFICIEEL: Lommel slaat opnieuw toe en huurt tweede speler van Manchester City

23:00
3
Thorup wijst op opvallende reden achter stille Genk-exit in 2020

Thorup wijst op opvallende reden achter stille Genk-exit in 2020

22:30
UEFA zet FIFA-voorzitter Infantino zwaar onder druk: opstappen of er gebeurt wat

UEFA zet FIFA-voorzitter Infantino zwaar onder druk: opstappen of er gebeurt wat

22:00
7
Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

21:20
Standard krijgt pak slaag van derdeklasser, grote terugkeer bij Genk en Westerlo verliest nipt

Standard krijgt pak slaag van derdeklasser, grote terugkeer bij Genk en Westerlo verliest nipt

20:50
8
OHL krijgt zes goals om de oren en ook Antwerp gaat onderuit

OHL krijgt zes goals om de oren en ook Antwerp gaat onderuit

20:20
Moussa Diarra krijgt ferme klap na sterke periode bij Anderlecht

Moussa Diarra krijgt ferme klap na sterke periode bij Anderlecht

19:50
Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

01/08
3
Opvallend: Club Brugge ziet opnieuw kansen in dossier dat Genk woedend maakte

Opvallend: Club Brugge ziet opnieuw kansen in dossier dat Genk woedend maakte

19:10
1
Wordt Godts vierde duurste Belg ooit? Ajax vraagt grootste transferprijs na... Frenkie de Jong

Wordt Godts vierde duurste Belg ooit? Ajax vraagt grootste transferprijs na... Frenkie de Jong

18:00
1
Nieuwe regel meteen bepalend bij Beerschot-Zulte Waregem, Jelle Vossen mist ultieme kans vanop de stip

Nieuwe regel meteen bepalend bij Beerschot-Zulte Waregem, Jelle Vossen mist ultieme kans vanop de stip

18:30
1
Dit staat Anderlecht volgende week te wachten: dat ze de borst maar nat maken

Dit staat Anderlecht volgende week te wachten: dat ze de borst maar nat maken

17:30
1
OFFICIEEL: KV Mechelen krijgt vijf miljoen euro, transfer verdediger helemaal rond

OFFICIEEL: KV Mechelen krijgt vijf miljoen euro, transfer verdediger helemaal rond

16:52
6
Overzicht oefenmatchen: KV Kortrijk gaat onderuit op fandag

Overzicht oefenmatchen: KV Kortrijk gaat onderuit op fandag

16:28
Nieuwe kapitein Union tilt eerste trofee op: "Eindelijk heeft hij vertrouwen in mij"

Nieuwe kapitein Union tilt eerste trofee op: "Eindelijk heeft hij vertrouwen in mij"

16:00
UEFA haalt zwaar uit naar FIFA na U-bocht

UEFA haalt zwaar uit naar FIFA na U-bocht

15:20
7
OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen

OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen

14:48
5
Antwerp gaat eindelijk met goed nieuws komen: nu kunnen ze verder bouwen

Antwerp gaat eindelijk met goed nieuws komen: nu kunnen ze verder bouwen

14:30
13
JPL-seizoen is nog niet begonnen of daar is de eerste boycot al: "Wij zijn geen beesten"

JPL-seizoen is nog niet begonnen of daar is de eerste boycot al: "Wij zijn geen beesten"

11:58
14
OFFICIEEL: Union heeft zijn nieuwe doelman beet

OFFICIEEL: Union heeft zijn nieuwe doelman beet

14:10
8
Opvallende beslissing: grootste voetbalforum bant transfergoeroe Fabrizio Romano als bron

Opvallende beslissing: grootste voetbalforum bant transfergoeroe Fabrizio Romano als bron

13:00
6
Anderlecht opent gesprekken voor nieuwe linksachter

Anderlecht opent gesprekken voor nieuwe linksachter

13:44
2
Grote strijd losgebarsten: Italië moet harde stadionkeuzes maken voor het EK 2032

Grote strijd losgebarsten: Italië moet harde stadionkeuzes maken voor het EK 2032

13:30
Anderlecht informeert naar middenvelder die Wouter Vrancken net uitschakelde

Anderlecht informeert naar middenvelder die Wouter Vrancken net uitschakelde

12:30
KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen

KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen

10:00
OFFICIEEL: Dender plukt middenvelder weg bij STVV

OFFICIEEL: Dender plukt middenvelder weg bij STVV

11:30
Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

11:02
Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer

Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer

10:34
Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika

Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika

09:30
12
PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar

PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar

01/08
10
Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

01/08
3
Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit Reactie

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit

01/08
Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken? Analyse

Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken?

01/08
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Tweede voorronde (Terug)
Apollon Limassol Apollon Limassol 28/07 Dila Gori Dila Gori
Riga FC Riga FC 28/07 FK Vardar Skopje FK Vardar Skopje
Drita Drita 28/07 Floriana Floriana
Rapid Wien Rapid Wien 29/07 UE Santa Coloma UE Santa Coloma
Atletic Escaldes Atletic Escaldes 0-2 FC Vaduz FC Vaduz
FC Inter Turku FC Inter Turku 2-0 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Pyunik Pyunik 0-0 Debrecen Debrecen
Zira Zira 1-1 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
Tampere TKT Tampere TKT P2-1 Stjarnan Gardabae Stjarnan Gardabae
Nomme Kalju Nomme Kalju 2-1 Shelbourne Shelbourne
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 1-3* IFK Göteborg IFK Göteborg
Györi ETO Györi ETO 1-1 Atert Bissen Atert Bissen
Brann Brann 3-1 Universitatea Cluj Universitatea Cluj
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 0-1 Neftçi Neftçi
Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius 7-2 Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi
Petrocub Petrocub 3-3 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
FK Velez Mostar FK Velez Mostar 0-3 Dunajska Streda Dunajska Streda
The New Saints The New Saints 1-0P Flora Tallin Flora Tallin
Derry City Derry City 0-1 Rijeka Rijeka
Ajax Ajax 4-1 Vojvodina FK Vojvodina FK
Shkendija 79 Shkendija 79 3-1 Bravo Bravo
Vestri Vestri 1-1 RFS RFS
Ballkani Ballkani 3-2P Bohemian FC Bohemian FC
Sion Sion 4-0 Bate Borisov Bate Borisov
UNA Strassen UNA Strassen 0-1 Partizan Belgrado Partizan Belgrado
Austria Wien Austria Wien 3-1 Liepāja Liepāja
GKS Katowice GKS Katowice 3-1 Žilina Žilina
CFR Cluj CFR Cluj 3-0 Alashkert Alashkert
Koper Koper 1-3P NSI NSI
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 3-0 Aluminij Aluminij
Hibernian Hibernian 4-1 Malisheva Malisheva
Sutjeska Sutjeska 1-2 Vitebsk Vitebsk

Nieuwste reacties

Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Werk aan de winkel voor KAA Gent? Hoe Europees voetbal een vloek én zegen is H.J. H.J. over OFFICIEEL: Lommel slaat opnieuw toe en huurt tweede speler van Manchester City JaKu JaKu over ‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’ sarah. sarah. over Nieuwe regel meteen bepalend bij Beerschot-Zulte Waregem, Jelle Vossen mist ultieme kans vanop de stip Geert66 Geert66 over Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken André Coenen André Coenen over UEFA zet FIFA-voorzitter Infantino zwaar onder druk: opstappen of er gebeurt wat André Coenen André Coenen over Standard krijgt pak slaag van derdeklasser, grote terugkeer bij Genk en Westerlo verliest nipt FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Opvallend: Club Brugge ziet opnieuw kansen in dossier dat Genk woedend maakte Pogi Pogi over Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme RememberLierse RememberLierse over Union heeft héél veel haast: WK-ganger op de radar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved