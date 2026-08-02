Werk aan de winkel voor KAA Gent? Hoe Europees voetbal een vloek én zegen is

KAA Gent omzeilde zijn eerste Europese klip na strafschoppen tegen LNZ Cherkasy. Toch heeft het nog werk voor de boeg als het er dit seizoen ook echt zal willen staan. Coach en spelers waren niet te beroerd om dat toe te geven.

Bij momenten leek het KAA Gent van dit seizoen - ondanks toch wel wat nieuwkomers - toch verdacht veel op dat van vorig seizoen. Davy Roef als held van de avond en verder veel aanvallende onmacht en weinig kansen of efficiëntie? Dat hebben we nog gezien.

210 minuten lang geen goal bij elkaar gevoetbald krijgen tegen LNZ Cherkasy? Neen, dat doet niet meteen het beste vermoeden. "We zijn nog op zoek naar automatismen", aldus Rik De Mil, Momodou Sonko, Davy Roef en welke speler je het ook zou mogen vragen.

Automatismen van belang voor KAA Gent?

"Cherkasy is een zeer stugge tegenstander", aldus de coach. Hij verwacht dan ook dat het voetbal van IFK Göteborg de Buffalo's mogelijk meer zou moeten kunnen liggen dan dat van het team uit Oekraïne. Maar hij was ook niet blind voor de eigen tekortkomingen.

Het is nu eenmaal een gegeven dat het tempo en het niveau omhoog moet bij Gent. Het seizoen is natuurlijk nog maar pas begonnen. En dan is het niet makkelijk als de voorbereiding 'verstoord' wordt door de Europese wedstrijden.

KAA Gent zal moeten blijven werken

Een paar goede trainingsweken zou kunnen helpen, maar die gaan er nu niet helemaal komen. Een tripje naar Zweden staat volgende week op het programma en dat zal toch ook opnieuw een impact hebben op de zaak. Dat beseft ook de coach, al gaat het in deze fase ook over resultaten halen en rondes overleven.





Het groeien qua ploeg en het bouwen aan automatismen zal dan voor daarna zijn. Maar het moet in ieder geval beter, ook voetballend gezien. "We weten dat we na vandaag hard moeten blijven werken om ons niveau te halen, want volgende week is er al opnieuw een uitdaging. We blijven elke dag werken", aldus nog Davy Roef.