Antwerp-fans maken veel indruk in Londen: "Nog nooit meegemaakt"

Antwerp verloor een oefenwedstrijd met 1-0 bij Millwall, maar maakte vooral indruk naast het veld. De 2.000 meegereisde fans zorgden voor zoveel sfeer dat zelfs thuiscoach Alex Neil verbaasd reageerde: na het doelpunt van de Engelsen werd het alleen maar luider.

Antwerp heeft zaterdag een oefenwedstrijd met 1-0 verloren op bezoek bij Millwall, maar de uitslag was achteraf niet het enige gespreksonderwerp. Vooral de meegereisde aanhang van de Great Old maakte indruk in Londen. Maar liefst 2.000 Antwerp-supporters zorgden voor een opvallende sfeer in het stadion.

Millwall-coach Alex Neil was na afloop bijzonder lovend over de Belgische fans. Hij vond dat de wedstrijd door hun aanwezigheid veel meer weg had van een officiële match dan van een gewone oefenpartij.

Geluid werd zelfs luider na de 1-0

Jake Cooper maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Millwall zo de zege. Opmerkelijk genoeg nam het volume in het bezoekersvak daarna niet af. Volgens Neil werd het zelfs nog luider nadat zijn ploeg op voorsprong was gekomen.

"Voor een oefenwedstrijd waren ze geweldig", vertelde de Schotse trainer volgens Southwark News. "Het lawaai werd zelfs luider toen wij scoorden. Volgens mij heb ik dat nog nooit meegemaakt."

Voor Antwerp was het resultaat minder positief, maar sportief leverde de verplaatsing wel een stevige test op. Neil benadrukte dat het duel veel dichter bij een echte competitiewedstrijd lag dan de vorige oefenmatchen van Millwall. De Engelse club kreeg het niet cadeau en moest geconcentreerd blijven tot het einde.





De coach vergeleek de partij met de eerdere wedstrijden in de voorbereiding, waarin Millwall vaak ongeveer 75 procent balbezit had. Tegen Antwerp was het duel evenwichtiger en voelde het volgens hem veel realistischer aan.

De Great Old sluit de voorbereiding zo af met een nipte nederlaag, maar kon opnieuw rekenen op massale steun. Dat 2.000 fans voor een oefenwedstrijd naar Londen trokken, onderstreept nog maar eens de band tussen club en achterban.

Voor Antwerp gaat de aandacht nu volledig naar de competitie. Op 9 augustus begint het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Beveren. Zondag nemen ze het in een oefenwedstrijd nog op tegen Leyton Orient.