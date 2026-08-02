'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal'
Foto: © photonews
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De Great Old wil extra aanvallende versterking aantrekken om het vertrek van Vincent Janssen op te vangen. De Ecuadoraanse spits Snayder Porozo was daarbij een belangrijke mogelijke nieuwe aanwinst. Hij lijkt nu wel degelijk op weg naar Deurne-Noord.

Werk aan de winkel voor Royal Antwerp FC en Marc Overmars. Ze moeten vol aan de bak om onder meer de krater te vullen die Vincent Janssen heeft gelaten. De voorbije weken werden wel al een paar interessante deals gedaan op dat gebied en de ploeg ook ferm versterkt.

Na Luis Narh en Michael Frey wilden ze bij The Great Old echter ook nog een derde nieuwe centrumspits in huis halen, zodat ze in dat compartiment bijzonder sterk staan. En daarbij was ene Snayder Porozo al een tijdje dé man op wie ze hoopten en die ze snel in huis wilden halen. 

Royal Antwerp FC heeft met Snayder Porozo nieuwe aanvaller (bijna) beet

Snel is het uiteindelijk niet geworden, want er wordt ondertussen al verschillende weken onderhandeld over de 19-jarige centrale aanvaller. Maar nu zou er volgens Het Nieuwsblad alsnog licht schijnen aan het einde van een lange tunnel. De deal zou volgens de krant ondertussen zo goed als rond moeten zijn.

De Ecuadoraanse spits is onderweg naar België, waar hij maandag zijn medische tests zal afleggen. Met zijn club SD Aucas, dat op het hoogste niveau in Ecuador uitkomt en waar hij in 37 wedstrijden vijf keer scoorde, werd ondertussen ook al een akkoord bereikt volgens de krant.

Snayder Porozo legt maandag medische testen af bij Royal Antwerp FC


En dus is het nu wél een kwestie van tijd voor de deal in kannen en kruiken zal zijn. Daarmee heeft Marc Overmars opnieuw een van zijn vele werven kunnen sluiten, maar de komende weken zal er nog werk aan de winkel zijn om een competitief team op te kunnen stellen. Het laatste is zeker nog niet gezegd over de zaak, maar de komende weken houden we u dan ook graag verder op de hoogte over het reilen en zeilen van The Great Old.

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