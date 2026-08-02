Christos Tzolis ontploft meteen bij Arsenal

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Christos Tzolis ontploft meteen bij Arsenal
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Christos Tzolis heeft bij Arsenal meteen een eerste statement gemaakt. De recordtransfer van Club Brugge scoorde bij zijn debuut tegen Girona en kreeg op sociale media lof voor zijn snelheid, dribbels en directe dreiging. Sommigen zien zelfs al gelijkenissen met Trossard.

De supporters van Arsenal hoefden niet lang te wachten om een eerste indruk te krijgen van Christos Tzolis. Enkele minuten volstonden voor de voormalige speler van Club Brugge om zich in de kijker te spelen tijdens de 4-1-zege tegen Girona.

Tzolis scoorde en liet ook in de rest van zijn invalbeurt een overtuigende indruk na. Op sociale media werd er meteen volop over de Griek gesproken. Hij behoorde tot de meest opvallende spelers van de wedstrijd.

40 miljoen euro en de nodige twijfels

Enkele weken geleden was het enthousiasme nog een stuk kleiner. Arsenal zou ongeveer veertig miljoen euro hebben betaald voor Tzolis, een bedrag dat voor Club Brugge een recordverkoop betekent.

Sommige supporters vroegen zich af of de flankaanvaller zo’n grote investering waard was. Zijn eerste optreden heeft alvast een deel van die twijfels weggenomen. De fans wachten nu vooral af of hij die prestatie ook kan herhalen tegen sterkere tegenstand.

Verschillende supporters prezen zijn dribbelkwaliteiten, snelheid en vermogen om voortdurend gevaar te creëren. Sommigen vergeleken hem zelfs met Leandro Trossard of Alexis Sanchez, twee spelers die een sterke indruk nalieten bij de aanhang van Arsenal.

Meteen raak in zijn eerste oefenwedstrijd

Nadat Kai Havertz de score had geopend, vond ook Tzolis de weg naar doel. Hij werd op de linkerflank aangespeeld, kapte zijn tegenstander uit door naar binnen te trekken en haalde vervolgens uit. Zijn schot week licht af en verdween in de korte hoek.

Arsenal won uiteindelijk met 4-1 en liet bij momenten aantrekkelijk voetbal zien, ondanks de afwezigheid van verschillende internationals. Onder anderen Bukayo Saka, David Raya en Declan Rice ontbraken. Zij kwamen in actie op het WK 2026 en genieten momenteel nog van vakantie.

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Christos Tzolis

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