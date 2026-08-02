'Club Brugge speelt het hard, maar moet nog steeds opletten'

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Club Brugge heeft een plan met Nicolo Tresoldi. Ze zouden de speler graag nog wat langer in huis houden, ook al is er heel veel aandacht voor de Italiaanse Duitser. Met Manchester United is er wel een nieuwe topclub die komt aankloppen en zij blijven het menen.