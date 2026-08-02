Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad
Foto: © photonews
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Het heeft nog wat voeten in de aarde gehad, maar de deal lijkt nu ook helemaal rond. Lee Han-beom is in Brugge en heeft er al zijn fotomomentje voor op de webstek van Club Brugge opzitten. De deal zal dan ook snel worden gefinaliseerd.

Club Brugge was al geruime tijd op zoek naar extra defensieve versterking en ziet in de Zuid-Koreaan Lee Han-beom een speler met veel potentieel én internationale ervaring. Zijn ploeg Midtjylland deed de voorbije dagen en weken nog lastig, maar de deal lijkt nu toch zo goed als rond.

Blauw-zwart heeft dan ook stevig door geboden op de 23-jarige centrale verdediger. Club zou bereid zijn om 9 miljoen euro op tafel te leggen, aangevuld met nog eens 1,5 miljoen euro aan bonussen. Bovendien had Lee zelf al een persoonlijk akkoord bereikt met de Belgische landskampioen.

Speler gespot in de binnenstad van Brugge

Donderdag speelde Lee nog mee in de wedstrijd van Midtjylland tegen Besiktas. Midtjylland moest een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Beşiktaş proberen recht te zetten, maar dat lukt niet: er werd met 0-2 verloren in eigen huis.

De Zuid-Koreaan viel op het uur in na een rode kaart voor een ploegmaat, maar ook hij kon in het laatste halfuur de bakens niet meer verzetten. En zo moet Midtjylland naar de volgende voorrondes in de Conference League.

Club Brugge zet hem al op de foto: deal met Lee is nu echt wel dichtbij

Of Lee donderdag zijn laatste wedstrijd in Deense loondienst heeft gespeeld, zal de nabije toekomst moeten uitwijzen. Groen licht lijkt ondertussen wel te zijn gegeven, want de speler werd al gespot aan het Belfort in Brugge.

Daar werden volgens Het Nieuwsblad foto's genomen door de clubmedia, om hem snel te kunnen voorstellen op de eigen webstek. We houden die de komende uren en dagen dus maar beter goed in de gaten, want de kans dat de deal snel rond zal zijn is heel groot. Zondag speelt hij alvast niet mee bij Midtjylland tegen Horsens, vanwege 'inactiviteit'.

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