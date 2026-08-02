Deal nakend: 'Club Brugge schakelt meteen en legt heel veel miljoenen op tafel'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deal nakend: 'Club Brugge schakelt meteen en legt heel veel miljoenen op tafel'
Foto: © photonews
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De deal rond Raphael Onyedika is helemaal rond. En dus pakt Club Brugge opnieuw flink wat miljoenen, maar is het ook een middenvelder kwijt. En dus is het zaak om snel te schakelen. Met Freddie Potts is er een nieuwe speler stilaan op komst. Snel schakelen, heet dat.

Club Brugge wil geen tijd verliezen na het vertrek van Raphael Onyedika. Dat is ondertussen ook dringender geworden, want er komen belangrijke weken aan met de competitiestart en Onyedika is sinds zondag officieel naar Duitsland vertrokken.

Blauw-zwart heeft met Freddie Potts al een rechtstreekse opvolger op het oog en voert vergevorderde gesprekken over een transfer die tot 12 miljoen euro kan gaan kosten. En er is ondertussen al een soort van groen licht gegeven.

Club Brugge wil records breken om Freddie Potts in huis te halen

Volgens transfergoeroe Ben Jacobs is er een deal op clubniveau gevonden tussen West Ham United en Club Brugge. De speler mag volgens hem gewoon het vliegtuig op naar Oostende of Brussel, om vervolgens medische testen te ondergaan.

Er zijn al een paar dagen vergevorderde gesprekken over de 22-jarige Engelsman. De deal kan de Londense club ongeveer 12 miljoen euro opleveren. Potts zelf heeft zin in een vertrek naar België: de Champions League werkt bijzonder aantrekkelijk en hij lijkt klaar voor de overstap naar het Europese vasteland.

Medische testen in Brugge op komst voor Freddie Potts?

Transfermarkt schat de marktwaarde van Potts op 10 miljoen euro, terwijl West Ham tot 12 miljoen euro zou kunnen krijgen. Club moet dus opnieuw stevig investeren om zijn middenveld op niveau te houden. Potts ligt in Engeland nog tot juni 2029 onder contract, waardoor hij niet zomaar als een koopje kan of zal verkocht worden door The Hammers.

De middenvelder doorliep de volledige jeugdopleiding van West Ham en schopte het uiteindelijk tot de eerste ploeg. Daar kwam hij voorlopig 28 keer in actie. Hij gaf daarin één assist. Na uitleenbeurten aan Wycombe Wanderers en Portsmouth lijkt hij nu klaar voor de volgende stap in zijn carrière. Die zou bij Club Brugge moeten gaan komen.

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