DONE DEAL: ex-speler STVV en Mechelen verlaat Anderlecht voor buitenlands avontuur

DONE DEAL: ex-speler STVV en Mechelen verlaat Anderlecht voor buitenlands avontuur
Foto: © photonews
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Samuel Ntanda keert deze zomer niet meer terug naar België. De 21-jarige aanvaller tekende een driejarig contract bij União de Leiria, dat uitkomt in de Portugese tweede klasse. Daarmee is het einde verhaal voor hem in de Belgische competities.

Samuel Ntanda keert deze zomer niet meer terug naar België. De 21-jarige aanvaller, opgeleid bij Anderlecht tot zijn veertiende, heeft een bewogen parcours achter de rug: jeugdjaren bij KV Mechelen en Sint-Truiden, gevolgd door een doorbraak bij Sampdoria met tien optredens in het eerste elftal en zelfs een invalbeurt in de Serie A voordat de club degradeerde.

Anderlecht betaalde ongeveer 700.000 euro om Ntanda terug te halen en plaatste hem bij de RSCA Futures. De eerste maandjes waren veelbelovend: vier goals en een assist in twee maanden wekten vertrouwen, en de overgang naar de A-kern leek een mogelijkheid—onder meer dankzij de raad van Besnik Hasi.

Ntanda trekt naar Portugal

Toch stokte die opmars. In de tweede seizoenshelft startte Ntanda geen enkele wedstrijd meer in D1B en verdween hij geleidelijk uit beeld bij het eerste team. “Ik voel me toch wel dichtbij. Maar ik moet nog veel leren en bewijzen,” zei hij afgelopen winter zelf, een realistische aanzet die uiteindelijk in praktijk moeilijk gemaakt werd door gebrek aan speeltijd.

Gisteren tekende Ntanda een driejarig contract bij União de Leiria, dat uitkomt in de Portugese tweede klasse. Het is een definitieve transfer: de jonge aanvaller verlaat Neerpede om in een nieuwe competitie opnieuw minuten te verzamelen en zijn ontwikkeling af te maken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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