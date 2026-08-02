DONE DEAL: Vitor Bruno krijgt opmerkelijke versterking bij Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Vitor Bruno krijgt opmerkelijke versterking bij Anderlecht
Foto: © photonews
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Sporting Anderlecht heeft Raphael Mira Torres in huis gehaald. Hij komt over van Richelle Visé United en moet de staff van paars-wit gaan versterken. Op die manier heeft T1 Bruno er opnieuw een pion bij.

FC Richelle Visé United bouwt deze zomer aan een nieuw hoofdstuk na de fusie met Visé. De club uit de provincie Luik maakt zich op voor haar campagne in D2 Amateurs, maar ziet vlak voor de competitiestart een pion uit de omkadering vertrekken: video-analist Raphael Mira Torres ruilt Richelle Visé United in voor RSC Anderlecht.

Anderlecht haalt video-analist weg bij Richelle Visé United

De Waalse club bevestigde het nieuws via een mededeling en liet daarbij verstaan dat het vertrek intern wordt gevoeld. Mira Torres was binnen de technische staf verantwoordelijk voor analyse en videowerk, een rol die in het moderne voetbal almaar zwaarder doorweegt in matchvoorbereiding en individuele begeleiding.

In het clubbericht klinkt vooral waardering: zijn dagelijkse bijdrage, zijn scherpe blik achter de camera en zijn présence in de groep worden expliciet genoemd als elementen die het staffwerk mee omhoog tilden. Tegelijk overheerst de trots, omdat de stap richting Jupiler Pro League — en bij Anderlecht ook richting Europa League — voor een medewerker van dit niveau een duidelijke erkenning is.

Geen wrevel, wel trots: "Verdiende stap"

Richelle Visé United maakt er geen punt van dat het vertrek onverwacht komt. De club spreekt van een uitzonderlijke kans en wenst hem succes in zijn nieuwe kleuren. In een periode waarin clubs uit de nationale reeksen vaak moeten puzzelen met middelen en personeel, is zo'n doorstroom ook een signaal dat kwaliteit opvalt, zelfs buiten de schijnwerpers.

Mira Torres dook deze zomer al op in een omgeving op topniveau. Hij werkte mee in de voorbereidende fase richting het WK van de Rode Duivels, waar hij als één van de extra video-analisten aansloot bij Rudi Garcia en diens staf. De overstap naar Anderlecht betekent nu een project op langere termijn, in het dagelijkse ritme van een topclub.

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