Drie jaar geleden bij Zulte Waregem, nu voor 48 miljoen euro naar Premier League

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Drie jaar geleden bij Zulte Waregem, nu voor 48 miljoen euro naar Premier League
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Van 12 wedstrijden bij Zulte Waregem naar een recordtransfer van bijna 50 miljoen euro: Mamadou Sangaré zet een opvallende stap naar Brentford. De Malinese middenvelder verlaat Lens na amper één seizoen en tekent langdurig in de Premier League.

Mamadou Sangaré heeft Lens na amper één seizoen alweer verlaten. De Malinese middenvelder trekt voor ongeveer 48 miljoen euro naar Brentford en wordt daarmee de duurste uitgaande transfer uit de geschiedenis van de Franse club.

Bij Brentford tekent Sangaré een contract tot juni 2031, met nog een optie op een extra seizoen. De Engelse club betaalt fors voor een speler die pas vorige zomer bij Lens neerstreek. Toen kwam hij over van Rapid Wien, maar in Frankrijk had hij weinig tijd nodig om zijn waarde te bewijzen.

In één seizoen uitgegroeid tot sterkhouder

Sangaré groeide snel uit tot een van de belangrijkste spelers bij Lens. Hij hielp de club aan de beker en werd ook individueel beloond voor zijn prestaties. De middenvelder werd uitgeroepen tot beste Afrikaanse speler van de Franse competitie.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 40 miljoen euro geschat. Brentford gaat daar nog een stuk boven en legt naar verluidt ongeveer 48 miljoen euro op tafel. Voor Lens betekent dat een recordbedrag en een aanzienlijke meerwaarde na slechts één seizoen.

Ook op internationaal niveau heeft Sangaré intussen ervaring verzameld. De middenvelder kwam al zestien keer uit voor Mali. Bij Brentford moet hij nu de stap zetten naar de Premier League en zich meten met een hoger tempo en een zwaardere wekelijkse concurrentie.

Verleden bij Zulte Waregem

Voor Belgische voetbalfans is Sangaré geen onbekende naam. In het seizoen 2022/2023 werd hij door RB Salzburg uitgeleend aan Zulte Waregem. Zijn passage aan de Gaverbeek bleef beperkt tot twaalf wedstrijden, waarin hij één keer scoorde.

Een grote doorbraak in België kwam er toen niet, maar enkele jaren later levert hij dus een transfer van bijna vijftig miljoen euro op. Via Rapid Wien en Lens werkte hij zich op tot een speler die klaar wordt geacht voor de Premier League.

Voor Zulte Waregem is zijn ontwikkeling vooral opvallend. De middenvelder die er ooit slechts een korte uitleenbeurt kende, is nu de duurste verkoop ooit van Lens en tekent een langlopend contract bij Brentford.

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Mamadou Sangare

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