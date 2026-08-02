Drie matchen, drie nederlagen: dramatische start voor Wouter Vrancken bij Hearts

Wouter Vrancken wacht bij Hearts nog altijd op zijn eerste officiële zege. Na de zware Europese uitschakeling tegen Sturm Graz ging het ook tegen Aberdeen mis, ondanks een late voorsprong. In de slotfase slikten de Schotten nog twee doelpunten en verloren ze alsnog.

Drie officiële wedstrijden, drie nederlagen. Wouter Vrancken kent een moeilijke start als coach van Hearts. De Schotse club ging dit weekend opnieuw onderuit, ditmaal nadat ze lange tijd op voorsprong stond tegen Aberdeen. Een bijzonder frustrerend scenario voor de Belgische trainer, want zijn ploeg gaf de wedstrijd pas in de slotminuten uit handen.

Nederlaag in de blessuretijd

Oisin McEntee bracht Hearts voor de rust op voorsprong. De thuisploeg hield die bonus lange tijd vast, maar in de 90ste minuut maakte Kevin Nisbet gelijk. In de blessuretijd ging het helemaal mis. Stuart Findlay kreeg rood en Aberdeen kreeg een strafschop. Nisbet zette die om en schonk zijn ploeg zo alsnog de overwinning.

Met 6-0 uitgeschakeld door Sturm Graz

De nederlaag kwam er enkele dagen na de Europese uitschakeling van Hearts in de tweede voorronde van de Champions League. Na de 4-0-nederlaag in de heenwedstrijd verloor de ploeg van Vrancken ook de terugmatch tegen Sturm Graz met 0-2.

Simon Seidl en Emran Soglo maakten de twee doelpunten. Over de twee wedstrijden heen werd Hearts zo met duidelijke 6-0-cijfers uitgeschakeld. Echt rooskleurig oogt de situatie niet.

Europa League blijft over

De Europese campagne van Hearts zit er ondanks die uitschakeling nog niet op. De Schotse club zakt naar de derde voorronde van de Europa League en neemt het daar op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Benfica en St. Gallen. Vrancken en zijn spelers wacht dus opnieuw een bijzonder zware opdracht.





De Belgische coach heeft nog maar weinig tijd gehad om zijn ploeg volledig naar zijn hand te zetten. De resultaten vallen voorlopig tegen, maar het seizoen is nog maar net begonnen. Hearts moet de komende weken snel opnieuw vertrouwen tanken en op zoek gaan naar een eerste overwinning.