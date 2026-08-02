EXCLUSIEF: Transferbom rond Amoura, transfer naar Benfica plots gekaapt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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EXCLUSIEF: Transferbom rond Amoura, transfer naar Benfica plots gekaapt
Foto: © photonews
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Een transfer naar Benfica leek slechts een kwestie van tijd voor Mohamed Amoura, tot RB Leipzig zich op het laatste moment meldde. De Algerijn keert daardoor terug naar Duitsland, terwijl Union SG dankzij een doorverkooppercentage financieel mee kan profiteren.

Mohamed Amoura leek op weg naar Benfica, maar zijn transfer heeft op het laatste moment een onverwachte wending genomen. De Algerijn was nagenoeg rond met de Portugese club en zou er zijn medische testen afleggen. Toch lijkt hij nu niet naar Lissabon, maar naar RB Leipzig te trekken.

Volgens onze informatie heeft Leipzig zich in de slotfase tussen de deal gemengd en de transfer alsnog naar zich toegetrokken. Amoura blijft daardoor in Duitsland, waar hij Wolfsburg moet inruilen voor de club uit Saksen. Bij Leipzig wordt hij naar voren geschoven als vervanger van Diomandé.

Benfica ziet bijna afgeronde transfer mislopen

Voor Benfica is de ommekeer bijzonder zuur. De Portugese topclub leek alle belangrijke stappen al te hebben gezet en verwachtte Amoura voor de medische keuring. De situatie veranderde echter plots toen Leipzig concreet werd.

Een verhuis naar Portugal lijkt daardoor volledig van de baan. In plaats daarvan staat de aanvaller voor een transfer binnen de Bundesliga. Hoeveel Leipzig precies betaalt, is voorlopig niet bekend. Transfermarkt schat de huidige waarde van Amoura op 20 miljoen euro.

Die waardering ligt lager dan enkele maanden geleden. In december werd hij nog op 32 miljoen euro geschat. Ondanks die daling blijft de aanvaller een speler met een aanzienlijke transferwaarde.

Union kijkt mee naar de transfersom

Ook Union SG volgt het dossier met belangstelling. Amoura speelde tussen de zomer van 2023 en de zomer van 2025 in het Dudenpark. Hij kwam eerst op huurbasis naar Brussel en werd later definitief overgenomen.

Bij Union kende hij zijn grote doorbraak. Zijn prestaties leverden hem in 2025 een transfer naar Wolfsburg op. De Brusselaars bedongen bij die deal een doorverkooppercentage van 15 procent.

Union blijft daardoor financieel betrokken bij zijn volgende overstap. De exacte opbrengst hangt af van de uiteindelijke transfersom en de afspraken in de clausule. Eerst leek dat bedrag uit Portugal te komen, maar nu wijst alles richting Leipzig. Amoura hoeft Duitsland zo niet te verlaten en kan bij een andere Bundesliga-club aan de slag.

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