Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel

En plots kan het snel gaan. Romelu Lukaku zet de deur op een kier voor een vertrek bij Napoli en er is al een eerste gegadigde de kop komen opsteken. Komt er een vertrek naar de MLS of mogen ook andere ploegen blijven dromen? Met Atlanta United is er alvast een eerste gegadigde.

Romelu Lukaku keert normaal gezien op 5 augustus terug naar Napoli voor een beslissend gesprek met Massimiliano Allegri. Ondertussen heeft Napoli echter al aangegeven dat de Rode Duivel tegen de juiste prijs kan en mag vertrekken.

Volgens La Gazzetta dello Sport zouden de Napolitanen bereid zijn te luisteren naar aanbiedingen vanaf 10 miljoen euro. Met een loon van meer dan tien miljoen euro per jaar zouden ze zo ook de loonlast naar beneden kunnen halen.

Hoeveel miljoenen wil Napoli nog voor Romelu Lukaku?

Na een moeilijk seizoen bij Napoli - met door allerhande blessures ook heel weinig speelminuten - zou er zo een einde kunnen komen aan Big Rom in Italië. Al is de vraag nog steeds welk team hem uiteindelijk zal gaan wegplukken.

RSC Anderlecht? Dat lijkt gezien de prijs én de looneisen van de aanvaller van de Rode Duivels nog niet meteen haalbaar. Met Atlanta United is er ondertussen wel een kapitaalkrachtige ploeg uit de Verenigde Staten opgedoken.

Atlanta United wil Romelu Lukaku alvast naar de MLS halen

Atlanta United FC zet alles op alles om Romelu Lukaku te contracteren! De Major League Soccer-club toont grote interesse in de Belgische spits en wil hem graag naar de Verenigde Staten halen. Er zijn momenteel gesprekken gaande om de mogelijkheden voor een akkoord over de persoonlijke voorwaarden te onderzoeken, weet transfergoeroe Sacha Tavolieri alvast te melden.



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Heeft Lukaku zin in een Amerikaans avontuur, of mikt hij toch liever nog op een nieuwe verbintenis in Europa? Dat zal de komende dagen en weken nog moeten blijken. Voor het geld moet Big Rom het al lang niet meer doen, maar nog eens competitief zijn en prijzen en speelminuten pakken staan mogelijk wel op het verlanglijstje.