Geen minuut voor Club Brugge, toch levert aanvaller meteen 3,5 miljoen euro op

Club Brugge ziet opnieuw een jonge speler vertrekken zonder dat hij minuten maakte voor de eerste ploeg. Yanis Musuayi staat op het punt om naar Levante te verhuizen. De 19-jarige spits levert blauw-zwart meteen een stevige som op, terwijl de club ook bij een latere transfer nog kan meedelen.

Volgens Sacha Tavolieri bereikten Levante en Musuayi een volledig akkoord. De aanvaller zal in Spanje een contract voor vier seizoenen ondertekenen. Club Brugge ontvangt drie miljoen euro, met daarbovenop nog 500.000 euro aan mogelijke bonussen.

🇪🇸✅🔵⚪️ DONE DEAL



🇧🇪 Full agreement reached TONIGHT between Levante UD and Yanis Musuayi!



✍🏻 A four-year contract has been agreed.



🔵⚫️ Club Brugge will receive €3M, plus €500K in bonuses, as well as a 20% sell-on clause on any future capital gain. #mercato #JPL #LaLiga pic.twitter.com/Av4OzLo7ck — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 1, 2026

Club houdt ook toekomstig voordeel

In de deal werd bovendien een doorverkoopclausule opgenomen. Club Brugge heeft recht op 20 procent van de meerwaarde bij een toekomstige transfer. Wanneer Musuayi zich in Spanje verder ontwikkelt en later voor een hoger bedrag wordt verkocht, kan blauw-zwart dus opnieuw langs de kassa passeren.

De transfersom ligt ruim boven zijn geschatte marktwaarde. Transfermarkt waardeert de jonge aanvaller momenteel op 600.000 euro. Musuayi lag bij Club Brugge nog tot juni 2027 onder contract, waardoor de Bruggelingen niet onder druk stonden om hem goedkoop te laten vertrekken.

Voor de spits wordt Levante zijn eerste buitenlandse club. Hij doorliep eerder jeugdopleidingen bij Deinze, Lokeren, KAA Gent, Dender en Tubize, voor hij bij Club Brugge terechtkwam. Musuayi kwam ook al uit voor de Belgische nationale jeugdploegen.





Tweede talent richting Spanje

Bij Club NXT verzamelde hij 39 wedstrijden. Daarin scoorde hij zeven keer en gaf hij twee assists. Een officiële kans bij de A-kern kwam er niet, maar zijn prestaties bij de beloften waren voldoende om interesse uit Spanje te wekken.

Musuayi is deze zomer al het tweede talent dat Club Brugge verlaat voor Spanje zonder eerst voor de hoofdmacht te hebben gespeeld. Eerder trok Jesse Bisiwu naar Barcelona.

Club Brugge neemt zo afscheid van twee jonge spelers die nog voor hun doorbraak een ander traject kiezen. In het geval van Musuayi staat daar meteen drie miljoen euro tegenover, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot 3,5 miljoen euro.