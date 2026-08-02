'Gewilde winger Club Brugge speelt het hard en traint niet meer mee'

Edmund Baidoo zou niet meer meetrainen bij zijn club Red Bull Salzburg. Op die manier wil de winger zijn transfer naar Club Brugge zelf gaan afdwingen. Het laatste woord lijkt zeker nog niet gezegd in de zaak.

Club Brugge heeft zijn pijlen gericht op Edmund Baidoo. Blauw-zwart wil de 20-jarige aanvaller van RB Salzburg naar België halen en zou inmiddels ook al een stevig bod op tafel hebben gelegd. Dat nieuws kwam twee weken geleden al naar buiten.

Met de speler zelf lijkt er alvast geen probleem meer te zijn. Die wil héél graag naar Brugge komen. Op clubniveau loopt het voorlopig wat minder. De onderhandelingen tussen beide clubs zijn aan de gang. Baidoo zou zelf al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Belgische landskampioen.

Red Bull Salzburg laat Edmund Baidoo niet gaan

De Oostenrijkers hebben de Ghanees tot juni 2029 onder contract en hebben dus een zeer sterke onderhandelingspositie. Daardoor staat Salzburg niet onder druk om snel te verkopen en dat lijken ze ook niet willen te gaan doen. Negen miljoen euro - het initiële bod van Club Brugge - zou te weinig zijn om hem los te weken.

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Baidoo acht miljoen euro. Club Brugge wil dus wel degelijk een mooi bedrag op tafel leggen voor een speler die via AsanSka FC en de Noorse club Sogndal een snelle vlucht nam met zijn carrière. Twee jaar geleden betaalde Salzburg meer dan drie miljoen euro om hem in huis te halen.

'Edmund Baidoo wil er alles aan doen om transfer te forceren en traint niet meer mee'

Twee jaar later zou hij Salzburg dus meer dan het dubbele kunnen opleveren. Maar Salzburg wil nog meer en gaat daarvoor hard in de tegenaanval. Al heeft Baidoo daar ondertussen zelf een oplossing voor. Om een transfer af te dwingen, weigert hij volgens de Oostenrijkse pers nog mee te trainen bij Salzburg.





Op die manier wil Baidoo zijn transfer naar Club Brugge erdoor sleuren. Rest de vraag of ze in Oostenrijk oren hebben naar de 'chantage' van Baidoo, want het is een dunne lijn tussen kapitaalsvernietiging en een statement maken.