KRC Genk tankt vertrouwen, Lierse haalt de voorslaghamer boven

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KRC Genk tankt vertrouwen, Lierse haalt de voorslaghamer boven
Foto: © photonews
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De competitiestart komt steeds dichterbij voor de Belgische ploegen. Hoog tijd om dus de puntjes op de i te zetten bij de laatste oefenwedstrijden. KRC Genk heeft alvast vertrouwen weten te tanken, terwijl Lierse echt indruk maakte.

De galawedstrijd tegen FC Twente vormde zondagavond de sportieve afsluiter van de jaarlijkse fandag in en rond de Cegeka Arena voor KRC Genk. Tegenstander van dienst was het Nederlandse FC Twente. En dat zou een spannende wedstrijd kunnen worden.

Donderdag hadden De Tukkers nog tegen Ferencvaros gespeeld in de Europese voorrondes, maar coach John van den Brom - met een verleden bij RSC Anderlecht, maar zeker ook KRC Genk en in 2021 nog goed voor bekerwinst bij de Limburgers - ging toch vol voor de strijd.

KRC Genk zet meteen puntjes op de i

"De aanwezigheid van onze talrijk opgedaagde fans gaf onze jongens duidelijk een extra boost. De intensiteit zat goed en er werd vlot gecombineerd in de openingsfase. Voor de aftrap werd onze kapitein en clublegende Bryan Heynen gehuldigd voor het behalen van het all time clubrecord van 389 wedstrijden in blauw-wit. Dat hij zelf de score zou openen, leek dan ook in de sterren geschreven."

"Na nog geen tien minuten nam hij een afgeweken voorzet heerlijk op de slof en zette hij ons op voorsprong. Het vertrouwen groeide en op het kwartier stond het al 2-0. Dit keer was Heynen de aangever en werkte Ito de aanval knap af. Verder gebeurde er weinig in de eerste helft. Onze jonge defensie stond sterk en gaf weinig weg", aldus KRC Genk op de eigen webstek. Lammers maakte er in de tweede helft nog 2-1 van, maar Genk won wel en tankt zo vertrouwen met oog op de eerste wedstrijd van het seizoen bij Zulte Waregem zondag. Een week later wordt in eigen huis gespeeld tegen Westerlo.

KRC Genk speelde met: Brughmans, Kayembe (68’ Medina), Kongolo, Sattlberger, Sarfo (74’ El Ouahdi), Bangoura (78’ Smets), Heynen, Heymans (82’ De Wannemacker), Ito (82’ Yokoyama), Erenbjerg (82’ Adedeji-Sternberg) en Durosinmi (57’ Bibout).

Lierse - Cappellen 6-0

De oefennederlaag tegen SK Heist zaterdag deed pijn op de fandag. Een dagje later mochten een aantal jonkies beter gaan doen tegen Cappellen. En dat zou met een veel jonger team dan op zaterdag ook gaan lukken, want tegen Cappellen werd met 6-0 gewonnen. Kyan Himpe scoorde twee keer, Dylan Demuynck scoorde ook en De Peuter maakte zelfs een hattrick.

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